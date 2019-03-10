В Лондоне снесли статую Майкла Джексона из-за скандального фильма о педофилии

10 марта, 2019, 09:42

Памятник поп-певцу стоял возле Национального музея футбола в Лондоне с 2014 года

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на CNN.

Статую короля поп-музыки Майкла Джексона демонтировали. Двухметровая скульптура Джексона была установлена на стадионе Craven Cottage по заказу владельца футбольного клуба "Фулхэм" аль-Файеда.

Фото: standard.co.uk

Аль-Файед дружил с Майклом Джексоном, поп-певец приезжал в Лондон в качестве гостя в 1999 году.

Решение снести скульптуру приняла администрация музея после выхода фильма "Покидая Неверленд".