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В Лондоне снесли статую Майкла Джексона из-за скандального фильма о педофилии


фото: GLOBAL LOOK PRESS
Памятник поп-певцу стоял возле Национального музея футбола в Лондоне с 2014 года

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на CNN.

Статую короля поп-музыки Майкла Джексона демонтировали. Двухметровая скульптура Джексона была установлена на стадионе Craven Cottage по заказу владельца футбольного клуба "Фулхэм" аль-Файеда.

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Фото: standard.co.uk

Аль-Файед дружил с Майклом Джексоном, поп-певец приезжал в Лондон в качестве гостя в 1999 году.

Решение снести скульптуру приняла администрация музея после выхода фильма "Покидая Неверленд".

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