В Лондоне снесли статую Майкла Джексона из-за скандального фильма о педофилии
10 марта, 2019, 09:42
Памятник поп-певцу стоял возле Национального музея футбола в Лондоне с 2014 года
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на CNN.
Статую короля поп-музыки Майкла Джексона демонтировали. Двухметровая скульптура Джексона была установлена на стадионе Craven Cottage по заказу владельца футбольного клуба "Фулхэм" аль-Файеда.
Фото: standard.co.uk
Аль-Файед дружил с Майклом Джексоном, поп-певец приезжал в Лондон в качестве гостя в 1999 году.
Решение снести скульптуру приняла администрация музея после выхода фильма "Покидая Неверленд".
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