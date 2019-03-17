//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Французские фанаты Майкла Джексона подали в суд на героев фильма "Покидая Неверленд"

Три фан-сообщества подали групповой иск против Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые в документальной ленте рассказали о сексуальной эксплуатации в детстве со стороны поп-певца

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на NME.

По мнению фанатов, главные герои документального фильма "Покидая Неверленд" Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак "запятнали его память" и "линчевали" покойную звезду.

Адвокат фан-сообществ Эммануэль Людо отметил, что фанаты "хотят дискредитировать обвинение в педофилии". Он также добавил, что "чрезвычайно серьезные обвинения", выдвинутые Уэйдом и Сейфчаком в документальном фильме, повлияли на репутацию певца, а также "на все сообщество его сторонников".

Ранее именно адвокат Эммануэль Людо подал в суд на врача Майкла Джексона Конрада Мюррея и выиграл дело. Врач был обвинен в смерти певца и осужден в 2011 году на 4 года лишения свободы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 марта, 2019 воскресенье

16 марта, 2019 суббота

больше новостей

17 марта, 2019 воскресенье

16 марта, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать