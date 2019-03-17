Французские фанаты Майкла Джексона подали в суд на героев фильма "Покидая Неверленд"

17 марта, 2019, 12:38

Три фан-сообщества подали групповой иск против Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые в документальной ленте рассказали о сексуальной эксплуатации в детстве со стороны поп-певца

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на NME.

По мнению фанатов, главные герои документального фильма "Покидая Неверленд" Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак "запятнали его память" и "линчевали" покойную звезду.

Адвокат фан-сообществ Эммануэль Людо отметил, что фанаты "хотят дискредитировать обвинение в педофилии". Он также добавил, что "чрезвычайно серьезные обвинения", выдвинутые Уэйдом и Сейфчаком в документальном фильме, повлияли на репутацию певца, а также "на все сообщество его сторонников".

Ранее именно адвокат Эммануэль Людо подал в суд на врача Майкла Джексона Конрада Мюррея и выиграл дело. Врач был обвинен в смерти певца и осужден в 2011 году на 4 года лишения свободы.