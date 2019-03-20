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Фанат, сменивший имя на Майкл Джексон, хочет изменить его обратно из-за скандала с певцом

Рабочий из британского графства Вустершир, официально изменивший свое имя на Джон Майкл Джексон, хочет вернуть свое старое имя после обвинений поп-певца

Об этом пишет Telegraph.

Фанат Джексона с детства Джон Ломас изменил свое имя в 2015 году. Теперь Майкл Джексон через интернет собирает £120 ($159), чтобы вернуть свое имя обратно. Сам оплатить эту сумму он не может.

Рабочий фабрики в городе Малверн опасается, что после фильма "Покидая Неверленд" его имя может помешать ему устроиться на другую работу. "У меня появилось очень много сомнений и осталось это имя, от которого я теперь точно должен избавиться", - рассказал Майкл Джексон.

"Хочу оставить это в прошлом, не могу я жить с именем, которое будто бы висит надо мной, я хочу начать с чистого листа", - пояснил 38-летний рабочий.

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