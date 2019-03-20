Фанат, сменивший имя на Майкл Джексон, хочет изменить его обратно из-за скандала с певцом
20 марта, 2019, 16:30
Рабочий из британского графства Вустершир, официально изменивший свое имя на Джон Майкл Джексон, хочет вернуть свое старое имя после обвинений поп-певца
Об этом пишет Telegraph.
Фанат Джексона с детства Джон Ломас изменил свое имя в 2015 году. Теперь Майкл Джексон через интернет собирает £120 ($159), чтобы вернуть свое имя обратно. Сам оплатить эту сумму он не может.
Рабочий фабрики в городе Малверн опасается, что после фильма "Покидая Неверленд" его имя может помешать ему устроиться на другую работу. "У меня появилось очень много сомнений и осталось это имя, от которого я теперь точно должен избавиться", - рассказал Майкл Джексон.
"Хочу оставить это в прошлом, не могу я жить с именем, которое будто бы висит надо мной, я хочу начать с чистого листа", - пояснил 38-летний рабочий.
- Французские фанаты Майкла Джексона подали в суд на героев фильма "Покидая Неверленд"
- Картина "Покидая Неверленд", в которой Майкла Джексона обвиняют в педофилии, была представлена широкой публике на кинофестивале "Сандэнс" и вызвала негативную реакцию зрителей
- Фонд потомков Джексона назвал скандальный фильм о певце " величайшим позором" HBO.
- Они также подали в суд и требуют от HBO $100 млн за показ ленты.
- В воскресенье, 3 марта, фильм вышел на НПО, а правозащитники назвали его показ "посмертным линчеванием".
- После выхода этого фильма стоимость ранчо Неверленд упала на $70 млн
- ВВС также анонсировал съемки документального фильма о Майкле Джексоне.
- Голос Майкла Джексона удалят из старой серии "Симпсонов".
- Скандальный фильм о педофилии Майкла Джексона может получить продолжение.
- На днях в Лондоне за скандального фильма о педофилии снесли статую Майкла Джексона.
- Бывшая жена Джексона заявила, что они никогда не занимались сексом.
- Дочь Майкла Джексона не верит в обвинения в педофилии, предъявляемым в фильме "Покидая Неверленд".
- Louis Vuitton останавливает продажи коллекции одежды, посвященной Майклу Джексону.
- Биограф Майкла Джексона назвал слова Уэйда Робсона ложью.
- СМИ сообщили, что дочь Джексона совершила попытку суицида.
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