"Проклятые лжецы": Дочь Джексона отреагировала на сообщения СМИ о ее попытке суицида
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на TMZ и сообщения Пэрис Джексон в Twitter.
TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что Пэрис Джексон была экстренно госпитализирована после попытки суицида. Источники отметили, что полиция и "скорая" прибыли в дом Пэрис в Лос-Анджелесе 16 марта.
Также отмечалось, что девушка пострадала от потери крови, впрочем, пока ее состояние стабилизировалось. Источники, близкие к ее семье, рассказали, что попытка самоубийства связана с секс-скандалом, вызванным выходом фильма "Покидая Неверленд".
Фото: TMZ
В комментарии к сообщению TMZ в Twitter о ее попытке суицида Пэрис назвала журналистов "проклятыми лжецами".
Однако обнародованное обновление в TMZ не опровергало сам факт попытки госпитализации. В нем лишь добавили, что Пэрис уже вернулась из больницы домой и находится под наблюдением своей команды.
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