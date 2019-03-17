"Проклятые лжецы": Дочь Джексона отреагировала на сообщения СМИ о ее попытке суицида

17 марта, 2019, 08:09

Американский таблоид TMZ сообщил о госпитализации Пэрис Джексон после вероятной попытки суицида из-за скандального фильма о ее отце

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на TMZ и сообщения Пэрис Джексон в Twitter.

TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что Пэрис Джексон была экстренно госпитализирована после попытки суицида. Источники отметили, что полиция и "скорая" прибыли в дом Пэрис в Лос-Анджелесе 16 марта.

Также отмечалось, что девушка пострадала от потери крови, впрочем, пока ее состояние стабилизировалось. Источники, близкие к ее семье, рассказали, что попытка самоубийства связана с секс-скандалом, вызванным выходом фильма "Покидая Неверленд".

Фото: TMZ

В комментарии к сообщению TMZ в Twitter о ее попытке суицида Пэрис назвала журналистов "проклятыми лжецами".

Однако обнародованное обновление в TMZ не опровергало сам факт попытки госпитализации. В нем лишь добавили, что Пэрис уже вернулась из больницы домой и находится под наблюдением своей команды.