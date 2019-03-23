//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Барбра Стрейзанд верит жертвам Майкла Джексона, но виновными в изнасиловании мальчиков считает родителей

Американская певица заявила, не оправдывает действия поп-певца, но задается вопросом, почему родители мальчиков позволили им ночевать в одной спальне с взрослым мужчиной

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на METRO.

Известная американская певица Барбра Стрейзанд прокомментировала обвинения Майкла Джексона в педофилии, о которых говорится в документальном фильме "Покидая Неверленд".

Как отметила звезда, она верит героями ленты Джеймсу Сейфчаку и Вейду Робсона, которые рассказали, что в детстве подвергались сексуальному насилию со стороны певца. Это происходило, когда они вместе со своими семьями гостили на знаменитом ранчо Джексона "Неверленд".

Стрейзанд отметила, что в любом случае не оправдывает действия Джексона, но задается вопросом, почему родители этих мальчиков позволили им ночевать в одной спальне с взрослым мужчиной.

"У меня противоречивые чувства. Мне жаль детей. Мне жаль его. Наверное, я обвиняю родителей, которые позволили своим детям спать с ним", - отметила Стрейзанд.

Также она отметила, что дети были взволнованы, но это их не сломило.

"Его сексуальные потребности были родом из детства или уже заложены в его ДНК. Вы говорите, что он" цеплялся "к детям, но эти дети, как вы слышали из фильма, были рады быть рядом с ним. Сейчас они оба женаты и у них есть дети. Итак, то, что случилось, не уничтожило их ", - добавила певица.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 марта, 2019 суббота

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

23 марта, 2019 суббота

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать