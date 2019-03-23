Барбра Стрейзанд верит жертвам Майкла Джексона, но виновными в изнасиловании мальчиков считает родителей
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на METRO.
Известная американская певица Барбра Стрейзанд прокомментировала обвинения Майкла Джексона в педофилии, о которых говорится в документальном фильме "Покидая Неверленд".
Как отметила звезда, она верит героями ленты Джеймсу Сейфчаку и Вейду Робсона, которые рассказали, что в детстве подвергались сексуальному насилию со стороны певца. Это происходило, когда они вместе со своими семьями гостили на знаменитом ранчо Джексона "Неверленд".
Стрейзанд отметила, что в любом случае не оправдывает действия Джексона, но задается вопросом, почему родители этих мальчиков позволили им ночевать в одной спальне с взрослым мужчиной.
"У меня противоречивые чувства. Мне жаль детей. Мне жаль его. Наверное, я обвиняю родителей, которые позволили своим детям спать с ним", - отметила Стрейзанд.
Также она отметила, что дети были взволнованы, но это их не сломило.
"Его сексуальные потребности были родом из детства или уже заложены в его ДНК. Вы говорите, что он" цеплялся "к детям, но эти дети, как вы слышали из фильма, были рады быть рядом с ним. Сейчас они оба женаты и у них есть дети. Итак, то, что случилось, не уничтожило их ", - добавила певица.
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