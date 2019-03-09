Скандальный фильм о педофилии Майкла Джексона может получить продолжение

9 марта, 2019, 18:20

Режиссер фильма "Покидая Неверленд" хочет снять продолжение и рассказать о истории других жертв музыканта

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Mirror.

Режиссер документального фильма о поп-певце Майкле Джексоне, который вызвал секс-скандал, Дэн Рид размышляет о съемках второй части.

Он отметил, что хотел бы создать сиквел ленты, чтобы показать истории других возможных жертв артиста. Рид заметил, что возьмется за проект, если двое мужчин, в растлении которых еще раньше обвиняли Джексона, согласятся принять участие в фильме. Речь идет о Джордане Чандлере и Гэвине Арвизо, в растлении которых поп-певца обвиняли в 1993-м и 2003 годах. Тогда артиста оправдали по обоим делам.