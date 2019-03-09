Скандальный фильм о педофилии Майкла Джексона может получить продолжение
9 марта, 2019, 18:20
Режиссер фильма "Покидая Неверленд" хочет снять продолжение и рассказать о истории других жертв музыканта
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Mirror.
Режиссер документального фильма о поп-певце Майкле Джексоне, который вызвал секс-скандал, Дэн Рид размышляет о съемках второй части.
Он отметил, что хотел бы создать сиквел ленты, чтобы показать истории других возможных жертв артиста. Рид заметил, что возьмется за проект, если двое мужчин, в растлении которых еще раньше обвиняли Джексона, согласятся принять участие в фильме. Речь идет о Джордане Чандлере и Гэвине Арвизо, в растлении которых поп-певца обвиняли в 1993-м и 2003 годах. Тогда артиста оправдали по обоим делам.
- Картина "Покидая Неверленд", в которой Майкла Джексона обвиняют в педофилии, была представлена широкой публике на кинофестивале "Сандэнс" и вызвала негативную реакцию зрителей.
- Фонд потомков Джексона назвал скандальный фильм о певце "величайшим позором" HBO.
- Они также подали в суд и требуют от HBO $ 100 млн за показ ленты.
- В воскресенье, 3 марта, фильм вышел на НВО, а правозащитники назвали его показ "посмертным линчеванием".
- После выхода этого фильма стоимость ранчо Неверленд упала на $ 70 млн.
- ВВС также анонсировал съемки документального фильма о Майкле Джексоне.
- Голос Майкла Джексона удалят из старой серии "Симпсонов".
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