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Биограф Майкла Джексона назвал слова одного из героев фильма о педофилии ложью

Автор биографии короля поп-музыки Майк Смоллкомб обвинил в клевете австралийского танцора Уэйда Робсона, который в фильме "Покидая Неверленд" рассказал о сексуальном насилии со стороны Джексона

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Mirror.

Биограф Майкла Джексона сомневается в правдивости показаний Уэйда Робсона - одного из возможных жертв сексуального насилия, который снялся в документальном фильме "Покидая Неверленд".

По словам Смоллкомба, существуют доказательства того, что Робсон неоднократно лгал о Джексоне и был признан "ненадежным свидетелем", когда его допрашивали по делу о насилии в прошлом.

Биограф певца добавил, что лента "Покидая Неверленд" показала лишь одну сторону истории и не упомянула о нервном срыве, который Робсон перенес в 2012 году.

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