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Бывшая жена Джексона заявила, что они никогда не занимались сексом


фото: Reuters
Дебби Роу отметила, что король поп-музыки выбрал ее, чтобы иметь детей

Об этом вторая жена Майкла Джексона Дебби Роу рассказала в интервью The Sun, передает Еспресо.TV .

По словам Дебби Роу, они никогда не занимались сексом с Майклом Джексоном, а певец использовал ее как "инкубатор". Для того чтобы забеременеть, Дебби Роу прибегла к искусственному оплодотворению.

"Они оплодотворяют меня так же, как я делаю со своими лошадьми для разведения. Все было очень технично", - отметила Дебби.

Она добавила, что стала матерью его детей, чтобы сделать Джексона счастливым. "Майкл переживал развод, был одиноким и хотел детей. И я стала той, кто сказал ему: "У меня будут твои дети", - добавила Роу.

Роу и Джексон познакомились, когда женщина работала в дерматологической клинике доктора Арнольда Кляйна, где поп-певец лечился длительное время. Они поженились сразу же после его развода с первой женой - Лизой-Мари Пресли в 1996 году. Их брак продержался до 1999-го.

У Джексона от Роу двое детей: сын Принс Майкл Джексон I и дочь Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон. Второй сын Джексона - Принс Майкл Джексон II рожден от суррогатной матери.

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