Бывшая жена Джексона заявила, что они никогда не занимались сексом
Об этом вторая жена Майкла Джексона Дебби Роу рассказала в интервью The Sun, передает Еспресо.TV .
По словам Дебби Роу, они никогда не занимались сексом с Майклом Джексоном, а певец использовал ее как "инкубатор". Для того чтобы забеременеть, Дебби Роу прибегла к искусственному оплодотворению.
"Они оплодотворяют меня так же, как я делаю со своими лошадьми для разведения. Все было очень технично", - отметила Дебби.
Она добавила, что стала матерью его детей, чтобы сделать Джексона счастливым. "Майкл переживал развод, был одиноким и хотел детей. И я стала той, кто сказал ему: "У меня будут твои дети", - добавила Роу.
Роу и Джексон познакомились, когда женщина работала в дерматологической клинике доктора Арнольда Кляйна, где поп-певец лечился длительное время. Они поженились сразу же после его развода с первой женой - Лизой-Мари Пресли в 1996 году. Их брак продержался до 1999-го.
У Джексона от Роу двое детей: сын Принс Майкл Джексон I и дочь Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон. Второй сын Джексона - Принс Майкл Джексон II рожден от суррогатной матери.
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