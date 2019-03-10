Дочь Майкла Джексона отреагировала на скандальный фильм о педофилии

10 марта, 2019, 18:31

Пэрис Джексон верит, что ее отец не виноват в том, о чем повествует документальная лента "Покидая Неверленд"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на TMZ.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили изданию, что дочь поп-короля Пэрис Джексон не смотрела скандальный фильм "Покидая Неверленд".

Молодая женщина не знакома с содержанием фильма, и ей даже не предлагали посмотреть его накануне официальной премьеры.

Сообщается, что дочь Джексона не верит в то, что ее отец развращал несовершеннолетних мальчиков.