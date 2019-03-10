Дочь Майкла Джексона отреагировала на скандальный фильм о педофилии
10 марта, 2019, 18:31
Пэрис Джексон верит, что ее отец не виноват в том, о чем повествует документальная лента "Покидая Неверленд"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на TMZ.
Источники, знакомые с ситуацией, сообщили изданию, что дочь поп-короля Пэрис Джексон не смотрела скандальный фильм "Покидая Неверленд".
Молодая женщина не знакома с содержанием фильма, и ей даже не предлагали посмотреть его накануне официальной премьеры.
Сообщается, что дочь Джексона не верит в то, что ее отец развращал несовершеннолетних мальчиков.
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