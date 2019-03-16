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Louis Vuitton останавливает продажи коллекции одежды, посвященной Майклу Джексону


фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
Французский модный дом не будет продавать коллекцию осень-зима 2019/2020, созданную Вирджилом Абло

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Page Six.

Модный Дом Louis Vuitton объявил, что в продажу не поступят Кстати, вдохновленные королем поп-музыки Майклом Джексоном.

Эта коллекция сезона осень-зима 2019/2020 была представлена в январе этого года.

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Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

Как пояснил креативный директор мужской линии Вирджил аблой, решение обусловлено выходом на экраны документального фильма "Покидая Неверленд", в котором музыканта обвинили в педофилии и сексуальном насилии над детьми.

"Я осуждаю как любые проявления насилия и жестокого обращения с детьми, так и посягательство на права человека в принципе", - прокомментировал аблой сообщение о снятии коллекции по продажам.

Аблой неоднократно отмечал, что Майкл Джексон был его кумиром и великим музыкантом, а, работая над коллекцией, он не знал о содержании ленты.

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Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

При создании одежды для Louis Vuitton аблой вдохновлялся культурным наследием США, совместив стрит-арт, архивные силуэты времен Гражданской войны и образ Майкла Джексона - в основном из клипа Billie Jean.

В коллекции использованы детали или определенные узнаваемые элементы из образа артиста - белая майка в паре с расстегнутой рубашкой, блестящие перчатки, изображение известной лунной походки.

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Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

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