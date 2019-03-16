Louis Vuitton останавливает продажи коллекции одежды, посвященной Майклу Джексону
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Page Six.
Модный Дом Louis Vuitton объявил, что в продажу не поступят Кстати, вдохновленные королем поп-музыки Майклом Джексоном.
Эта коллекция сезона осень-зима 2019/2020 была представлена в январе этого года.
Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
Как пояснил креативный директор мужской линии Вирджил аблой, решение обусловлено выходом на экраны документального фильма "Покидая Неверленд", в котором музыканта обвинили в педофилии и сексуальном насилии над детьми.
"Я осуждаю как любые проявления насилия и жестокого обращения с детьми, так и посягательство на права человека в принципе", - прокомментировал аблой сообщение о снятии коллекции по продажам.
Аблой неоднократно отмечал, что Майкл Джексон был его кумиром и великим музыкантом, а, работая над коллекцией, он не знал о содержании ленты.
Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
При создании одежды для Louis Vuitton аблой вдохновлялся культурным наследием США, совместив стрит-арт, архивные силуэты времен Гражданской войны и образ Майкла Джексона - в основном из клипа Billie Jean.
В коллекции использованы детали или определенные узнаваемые элементы из образа артиста - белая майка в паре с расстегнутой рубашкой, блестящие перчатки, изображение известной лунной походки.
Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
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