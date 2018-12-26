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Более 20 винницких приходов переходят к Православной церкви Украины


фото: president.gov.ua
В Винницкой области более 20 храмов УПЦ Московского патриархата согласились перейти в новую Православную церковь Украины

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Винницкой епархии ПЦУ протодиакон Владислав Демченко, передает "Укринформ" .

"Процесс перехода приходов из-под юрисдикции УПЦ МП к Православной церкви Украины набирает обороты. Сейчас можем говорить о том, что таких церковных общин уже более двадцати", - сказал он.

Демченко сказал, что часть из них уже оформила свои планы юридически, другие еще в процессе.

"Каждый день нам звонят и консультируются", - добавил он.

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