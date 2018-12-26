Более 20 винницких приходов переходят к Православной церкви Украины
26 декабря, 2018, 11:45
В Винницкой области более 20 храмов УПЦ Московского патриархата согласились перейти в новую Православную церковь Украины
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Винницкой епархии ПЦУ протодиакон Владислав Демченко, передает "Укринформ" .
"Процесс перехода приходов из-под юрисдикции УПЦ МП к Православной церкви Украины набирает обороты. Сейчас можем говорить о том, что таких церковных общин уже более двадцати", - сказал он.
Демченко сказал, что часть из них уже оформила свои планы юридически, другие еще в процессе.
"Каждый день нам звонят и консультируются", - добавил он.
- Напомним, президент Петр Порошенко достиг соглашения с Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду при поддержке идеи создания единой автокефальной церкви в Украине . УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности . Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения о создании автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномоченна без согласия других церквей предоставлять автокефалию .
- В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничность Московского патриархата и его посягательств на Киев.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийскому Даниила с США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
- Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября.
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор с создания единой Украинской поместной православной церкви , который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
- Объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 декабря 2019 .
- 17 декабря УПЦ (МП) лишила санив иереев Симеона и Александра , которые приняли участие в Объединительном соборе.
- К Православной церкви Украины уже присоединились три винницкие прихода, одна приход в Закарпатье, три прихода на Львовщине, в частности община крупнейшего храма Московского патриархата на Львовщине.
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