26 декабря, 2018, 11:45

В Винницкой области более 20 храмов УПЦ Московского патриархата согласились перейти в новую Православную церковь Украины

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Винницкой епархии ПЦУ протодиакон Владислав Демченко, передает "Укринформ" .

"Процесс перехода приходов из-под юрисдикции УПЦ МП к Православной церкви Украины набирает обороты. Сейчас можем говорить о том, что таких церковных общин уже более двадцати", - сказал он.

Демченко сказал, что часть из них уже оформила свои планы юридически, другие еще в процессе.

"Каждый день нам звонят и консультируются", - добавил он.