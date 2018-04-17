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Порошенко просит Верховную Раду поддержать создание единой автокефальной церкви


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко достиг согласия с Вселенским патриархом Варфоломеем по созданию единой поместной церкви

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в Администрации президента.

Президент Украины попросил депутатов Верховной Рады поддержать идею создания единой автокефальной церкви в ходе встречи сегодня с представителями политических партий.

Петр Порошенко отметил, что новосозданная церковь ни в коем случае не будет государственной.

9 апреля Порошенко находился с визитом в Стамбуле. Во время этого визита встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем. На встрече глава государства отметил важность создания единой поместной православной церкви в Украине.

В ближайшее время президент открыто объявит об этом.

Новость прокомментировал на странице в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП, Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий.

“Как плод поездки неделю назад Президента Петра Порошенко в Стамбул и встречи с Вселенским Патриархом, есть основания ожидать в ближайшее время хороших вестей о важных шагах в деле утверждения и признания автокефалии Православной Церкви в Украине”.

 
  • Напомним, в сентябре прошлого года Порошенко опроверг вариант запрета УПЦ Московского патриархата. В частности, в ежегодном послании Верховной Раде сообщил, что признание автокефалии УПЦ не имеет в виду создание так сказать государственной церкви. Также глава государства исключил запрет деятельности других православных конфессий, подчеркнув, что никто не имеет права лишить украинцев права на собственную церковь.
  • В прошлом году Порошенко говорил, что Украина ожидает признания автокефалии для поместной церкви именно от Константинопольской церкви — той самой, от которой принял христианскую веру Владимир Великий.

 

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