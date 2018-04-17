Порошенко просит Верховную Раду поддержать создание единой автокефальной церкви

17 апреля, 2018, 15:48

Президент Украины Петр Порошенко достиг согласия с Вселенским патриархом Варфоломеем по созданию единой поместной церкви

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в Администрации президента.

Президент Украины попросил депутатов Верховной Рады поддержать идею создания единой автокефальной церкви в ходе встречи сегодня с представителями политических партий.

Петр Порошенко отметил, что новосозданная церковь ни в коем случае не будет государственной.

9 апреля Порошенко находился с визитом в Стамбуле. Во время этого визита встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем. На встрече глава государства отметил важность создания единой поместной православной церкви в Украине.

В ближайшее время президент открыто объявит об этом.

Новость прокомментировал на странице в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП, Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий.

“Как плод поездки неделю назад Президента Петра Порошенко в Стамбул и встречи с Вселенским Патриархом, есть основания ожидать в ближайшее время хороших вестей о важных шагах в деле утверждения и признания автокефалии Православной Церкви в Украине”.