 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Община крупнейшего храма Московского патриархата на Львовщине перешла к ПЦУ

Приход храма святых апостолов Петра и Павла церкви Московского патриархат в Жовкве первая на Львовщине решила перейти к Православной церкви Украины

Об этом в Facebook-сообществе "Жовква - мой город" сообщил местный священник, архимандрит Маркиян (Каюмов).

По его словам, данное решение было принято "на заседании приходского совета во главе с настоятелем храма".

"Накануне Рождества Христова пусть дух единства и любви окутает всех нас и сделает наши сердца смиренными яслями Младенца Христа!" - добавил архимандрит.

В комментарии львивському порталу Zaxid.net священник подтвердил эту информацию и добавил, что парафиальный совет принял переход к ПЦУ в пятницу, 21 декабря.

"Все написанное там - это правда. Такое решение было совместно принято на заседании парафиального совета", - сказал Каюмов.

Как отмечает Религиозно-информационная служба Украины, Маркиян также является спикером Львовской епархии Московского патриархата.

В ответ митрополит Львовский и Сокальский ПЦУ Димитрий (Рудюк) на своей Facebook-странице поздравил прихожан и настоятеля храма св. апп. Петра и Павла с этим решением:

"Искренне поздравляю православных жовкивян - прихожан храма св. первов. апп. Петра и Павла г. Жовква во главе с настоятелем о. Архимандритом Маркияном (Каюмовым) с тем, что они совершили мужественный шаг и перешли в юрисдикцию Львовско-Сокальской епархии Православной церкви Украины, поменив свою принадлежность с МП к единой поместной Православной церкви Украины. Хочу пожелать вам всем покровительства ваших небесных покровителей и молитвенного стояния в православной вере ".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

23 декабря, 2018 воскресенье

22 декабря, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать