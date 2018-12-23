Община крупнейшего храма Московского патриархата на Львовщине перешла к ПЦУ

23 декабря, 2018, 10:34

Приход храма святых апостолов Петра и Павла церкви Московского патриархат в Жовкве первая на Львовщине решила перейти к Православной церкви Украины

Об этом в Facebook-сообществе "Жовква - мой город" сообщил местный священник, архимандрит Маркиян (Каюмов).

По его словам, данное решение было принято "на заседании приходского совета во главе с настоятелем храма".

"Накануне Рождества Христова пусть дух единства и любви окутает всех нас и сделает наши сердца смиренными яслями Младенца Христа!" - добавил архимандрит.

В комментарии львивському порталу Zaxid.net священник подтвердил эту информацию и добавил, что парафиальный совет принял переход к ПЦУ в пятницу, 21 декабря.

"Все написанное там - это правда. Такое решение было совместно принято на заседании парафиального совета", - сказал Каюмов.

Как отмечает Религиозно-информационная служба Украины, Маркиян также является спикером Львовской епархии Московского патриархата.

В ответ митрополит Львовский и Сокальский ПЦУ Димитрий (Рудюк) на своей Facebook-странице поздравил прихожан и настоятеля храма св. апп. Петра и Павла с этим решением:

"Искренне поздравляю православных жовкивян - прихожан храма св. первов. апп. Петра и Павла г. Жовква во главе с настоятелем о. Архимандритом Маркияном (Каюмовым) с тем, что они совершили мужественный шаг и перешли в юрисдикцию Львовско-Сокальской епархии Православной церкви Украины, поменив свою принадлежность с МП к единой поместной Православной церкви Украины. Хочу пожелать вам всем покровительства ваших небесных покровителей и молитвенного стояния в православной вере ".