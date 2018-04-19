"Киевские князья опрометчиво основали Москву": Порошенко напомнил, откуда в Россию пришло православие

19 апреля, 2018, 11:37

Создание в Украине автокефальной церкви восстановит историческую справедливость, поскольку христианство пришло из Царьграда именно через Киев

Об этом в Верховной Раде заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Эспрессо.TV.

"На днях я написал официальное обращение к Вселенскому патриарху с просьбой о Томасе об автокефалии православной церкви Украины - грамоте о независимости украинской церкви, если говорить светским языком. Этот долгожданный Томас станет не только торжеством православия, но и актом глубокого восстановления исторической справедливости. Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. И уже затем мы поделились с тем Залесьем, где древние киевские князья очень опрометчиво основали Москву", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что предоставленная Константинополем автокефалия укрепит межконфессиональный мир в Украине.

"Долгожданный нами Томас еще больше укрепит религиозную свободу в Украине, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан, которые будут наконец едины и перестанут делиться на якобы "канонических" и "неканонических". Такой Томас укрепит нашу независимость. Он выделит рудименты того политического проекта, который называется "русским миром" и который придумали именно иерархи Русской православной церкви. Уже потом эту опасную для Украины политическую ересь взяла на вооружение власть Российской Федерации", - добавил глава государства.

Порошенко также подчеркнул, что объединенная украинская православная церковь в конечном итоге может стать самой большой во всем православном мире.