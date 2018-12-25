Еще три общины УПЦ МП на Львовщине присоединились к ПЦУ
25 декабря, 2018, 08:24
Во Львовской области еще три общины Украинской православной церкви Московского патриархата присоединились к Православной церкви Украины
Об этом сообщает " Духовное величие Львова" .
Так, к Православной церкви Украины присоединились приходіы из сел Песчаное и Верчаны (Стрыйский район) и г.. Угнев (Сокальский район).
- Ранее священник УПЦ КП Богдан Тимошенко опубликовал фото, на котором митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) и митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) утром, 15 декабря 2018, регистрируются на Объединительный собор обновленной Украинской православной церкви.
- Синод УПЦ (МП) лишил санов митрополита Винницкого и Барского Симеона и митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, принявших участие в Объединительном соборе.
- Иерей УПЦ (МП) митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий) заявил о переходе к Православной церкви Украины.
- Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко) также объявил о переходе к Православной церкви Украины.
- 23 декабря приход храма святых апостолов Петра и Павла церкви Московского патриархат в Жовкве первым на Львовщине решил перейти к Православной церкви Украины.
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