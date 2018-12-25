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Еще три общины УПЦ МП на Львовщине присоединились к ПЦУ

Во Львовской области еще три общины Украинской православной церкви Московского патриархата присоединились к Православной церкви Украины

Об этом сообщает " Духовное величие Львова" .

Так, к Православной церкви Украины присоединились приходіы из сел Песчаное и Верчаны (Стрыйский район) и г.. Угнев (Сокальский район).

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