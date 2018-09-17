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Когда церкви Украины могут предоставить томос. Филарет назвал даты


фото: pravlife.org
Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября

Об этом заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, экзархи Вселенского патриархата архиепископ Даниил и епископ Иларион в рамках подготовки Собора Украинской церкви проведут встречи со всеми сторонами, которые обращались к патриарху Варфоломею с просьбой о томосе.

"Но Собор состоится не раньше, чем пройдет синод Константинопольской церкви, который рассмотрит вопрос автокефалии и примет решение о предоставлении томоса. Ближайшая сессия синода ожидается 9-11 октября", - подчеркнул Филарет.

Он отметил, что сначала это решение примет Вселенский патриарх, после этого в Украине созовут Собор, на котором будет зафиксировано объединение в единую поместную автокефальную православную церковь. Также будет избран предстоятель этой церкви.

"Наша церковь (УПЦ Киевского патриархата, - ред.) будет играть ведущую роль, но и две другие церкви, которые принимают участие в Соборе, должны иметь свое достоинство", - подытожил Филарет.

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