Когда церкви Украины могут предоставить томос. Филарет назвал даты
Об этом заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, сообщает "РБК-Украина".
По его словам, экзархи Вселенского патриархата архиепископ Даниил и епископ Иларион в рамках подготовки Собора Украинской церкви проведут встречи со всеми сторонами, которые обращались к патриарху Варфоломею с просьбой о томосе.
"Но Собор состоится не раньше, чем пройдет синод Константинопольской церкви, который рассмотрит вопрос автокефалии и примет решение о предоставлении томоса. Ближайшая сессия синода ожидается 9-11 октября", - подчеркнул Филарет.
Он отметил, что сначала это решение примет Вселенский патриарх, после этого в Украине созовут Собор, на котором будет зафиксировано объединение в единую поместную автокефальную православную церковь. Также будет избран предстоятель этой церкви.
"Наша церковь (УПЦ Киевского патриархата, - ред.) будет играть ведущую роль, но и две другие церкви, которые принимают участие в Соборе, должны иметь свое достоинство", - подытожил Филарет.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко достиг согласия с Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности. Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию.
- В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничности московского патриархата и его притязаний на Киев.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила с США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
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