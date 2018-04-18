УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине
Об этом Порошенко сообщил в Facebook.
"Во время встреч с Предстоятелями православных церквей Украины официально принял Обращение для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение", - написал Порошенко.
Президент встретился, в частности, со Святейшим Патриархом Киевским и всей Руси-Украины Филаретом, Предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви Митрополитом Киевским и всея Украины Макарием, которые передали обращение к Варфоломею.
Порошенко также встретился с Предстоятелем Украинской православной церкви Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, которому рассказал о своем визите в Стамбул и встрече с Варфоломеем и Синодом Вселенского Патриархата, во время которой обсуждали автокефалию в Украине.
- Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко достиг согласия с Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине.
- Рада рассмотрит проект постановления о поддержке обращения относительно создания поместной церкви в Украине.
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