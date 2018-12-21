Три винницкие прихода присоединились к Православной церкви Украины
Об этом повидомиляе пресс-служба Винницкой епархии Православной церкви Украины.
Община храма святой великомученицы Параскевы с. Тютьки Винницкого района вместе с настоятелем отцом Иваном Просяновським решила поддержать Поместную Православную Церковь.
"В день памяти святителя Николая, община подтвердила свое предыдущее решение и присоединилась к Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.
В селе Ровец также поддержали предложение прейти под юрисдикцию ПЦУ, где Иван Просяновський также является настоятелем.
Кроме этого, в Винницком районе к Украинской Поместной Православной Церкви присоединилась приход с. Коло-Михайловка, где правит благочинный Винницкого района архимандрит Дорофей (Маркевич).
- Напомним, президент Петр Порошенко достиг соглашения с Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду при поддержке идеи создания единой автокефальной церкви в Украине . УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности . Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения о создании автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномоченное без согласия других церквей предоставлять автокефалию .
- В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничности Московского патриархата и его посягательств на Киев.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийскому Даниила с США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
- Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября.
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор с создании единой Украинской поместной православной церкви , который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
- Объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 декабря 2019 .
- 17 декабря УПЦ (МП) лишила санив иереев Симеона и Александра , которые приняли участие в Объединительном соборе.
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