21 декабря, 2018, 15:18

В Винницкой области еще три прихода, которые ранее находились под юрисдикцией УПЦ МП, присоединились к Православной церкви Украины

Об этом повидомиляе пресс-служба Винницкой епархии Православной церкви Украины.

Община храма святой великомученицы Параскевы с. Тютьки Винницкого района вместе с настоятелем отцом Иваном Просяновським решила поддержать Поместную Православную Церковь.

"В день памяти святителя Николая, община подтвердила свое предыдущее решение и присоединилась к Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

В селе Ровец также поддержали предложение прейти под юрисдикцию ПЦУ, где Иван Просяновський также является настоятелем.

Кроме этого, в Винницком районе к Украинской Поместной Православной Церкви присоединилась приход с. Коло-Михайловка, где правит благочинный Винницкого района архимандрит Дорофей (Маркевич).