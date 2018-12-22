Раскол в УПЦ МП: на Закарпатье первый приход Московского патриархата перешел в объединенную Православную церковь Украины

22 декабря, 2018, 12:23

Приход св. первомученика архидиакона Стефана поселка Минай на Закарпатье присоединился к Закарпатской епархии новосозданной Православной церкви Украины

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской епархии Православной церкви Украины.

"Приход св. Первомученика архидиакона Стефана поселка Минай присоединился к Закарпатской епархии Православной церкви Украины. 21 декабря 2018 года настоятель прихода, протоиерей Степан Беляк обратился к епископу Ужгородского и Закарпатского Варсонофия с письменной просьбой о включении его в клир Закарпатской епархии Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.

Ранее эта религиозная община входила в состав Мукачевской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Епископ Варсонофий издал указ о включении этого прихода в состав Закарпатской епархии ПЦУ, а протоиерея Степана Биляка принял в епархиальный клир.