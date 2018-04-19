Создание единой поместной церкви - это вопрос национальной безопасности, - Порошенко
19 апреля, 2018, 11:47
В четверг, 19 апреля, президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде обратился к народным депутатам с призывом поддержать проект постановления об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (указа) об автокефалии Православной Церкви в Украине
Порошенко подчеркнул, что единая автокефальная церковь объединит украинское общество. По его словам, утверждение единой поместной церкви - это дело национальной безопасности. Президент отметил, что это вопрос не столько религиозный, сколько геополитический.
"Всегда после обретения независимости государством начиналась дискуссия об автокефалии. Так в разные времена было в Греции, Сербии, Румынии, Болгарии, Грузии и в той же России", - заявил Президент Украины.
Если Рада поддержит проект постановления - то в дальнейшем вопрос создания автокефалии Православной церкви в Украине будет зависеть от решения Вселенского Патриарха Варфоломея.
Инициаторы законопроекта надеются, что создание поместной церкви в Украине будет способствовать укреплению религиозной свободы Украине и межконфессиональному миру, усилению прав и свобод граждан.
- Напомним, 9 апреля президент Украины Петр Порошенко находился с визитом в Стамбуле, где встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. Глава государства отметил важность создания единой поместной православной церкви в Украине.
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