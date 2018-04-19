Создание единой поместной церкви - это вопрос национальной безопасности, - Порошенко

19 апреля, 2018, 11:47

В четверг, 19 апреля, президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде обратился к народным депутатам с призывом поддержать проект постановления об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (указа) об автокефалии Православной Церкви в Украине

Порошенко подчеркнул, что единая автокефальная церковь объединит украинское общество. По его словам, утверждение единой поместной церкви - это дело национальной безопасности. Президент отметил, что это вопрос не столько религиозный, сколько геополитический.

"Всегда после обретения независимости государством начиналась дискуссия об автокефалии. Так в разные времена было в Греции, Сербии, Румынии, Болгарии, Грузии и в той же России", - заявил Президент Украины.

Если Рада поддержит проект постановления - то в дальнейшем вопрос создания автокефалии Православной церкви в Украине будет зависеть от решения Вселенского Патриарха Варфоломея.