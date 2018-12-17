УПЦ (МП) лишила санов иереев Симеона и Александра, которые приняли участие в Объединительном соборе
Об этом по итогам синода сообщил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, передает пресс-служба УПЦ (МП).
"Священный синод был вынужден принять соответствующие решения в отношении двух архиереев, которые, несмотря на решение архиерейского собора и священного Синода, все-таки приняли участие в собрании 15 декабря. Поэтому священный Синод освободил от управления епархией и запретил богослужение митрополита Винницкого и Барского Симеона, а также запретил священнослужения и снял с должности викарного епископа Киевской митрополии митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра. также были приняты соответствующие решения в отношении тех священников, которые принимали участие в собрании 15 декабря", - сказал митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
- Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
- Объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 декабря 2019 .
- Митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий) заявил о переходе в новосозданную Православную церковь Украины.
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