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6 января Украина получит Томос, - Епифаний

Объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 декабря 2019 года

Об этом заявил ее предстоятель митрополит Епифаний (Думенко) во время брифинга после своей первой литургии в новом статусе, которая состоялась сегодня, 16 декабря 2018 года, в столичном Михайловском Златоверхом соборе, передает Еспресо.TV .

"Вчера я разговаривал с Его Святейшеством патриархом Варфоломеем, которого я поблагодарил за его решительность, за те действия, которые к этому времени он сделал для того, чтобы вчерашнее событие произошло... Все ждут, когда же мы получим этот документ, который покажет, что мы являемся независимой автокефальной православной церковью. И его Святейшество сказал о том, что это действительно будет и именно 6 января", - отметил Епифаний.

По его словам, именно в этот день на Фанаре (часть Стамбула, где находится Вселенская патриархия) ему, как предстоятелю, "будет вручен этот торжественный документ, который носит название Томос".

"А в этом промежутке времени - от нашего объединения до Томоса - мы и в дальнейшем будем молиться чтобы в дальнейшем Господь и впредь помогал и содействовал нам, потому что на Соборе было не так уж и много представителей Московского патриархата. То есть участие в этом Объединительном соборе приняли полностью все архиереи Киевского патриархата, а также все архиереи Украинской автокефальной православной церкви, а также несколько архиереев Московского патриархата. И впереди у нас еще очень много работы, для того чтобы продолжать единение православных украинцев уже в единой поместной православной церкви", - подчеркнул глава Православной церкви Украины.

 

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