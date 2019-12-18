10 крупнейших спортивных побед Украины в 2019 году

29 декабря, 2019, 09:59

Дмитрий Марценишин

Еспресо.TV рассказывает о самых выдающихся спортивных достижениях украинцев в 2019 году

Сборная Украины

Футбол

Команда Шевченко вышла на Евро-2020 с первого места в группе

Сборная Украины в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 превзошла все самые смелые ожидания. Команда Андрея Шевченко продемонстрировала чрезвычайно убедительную игру, досрочно завоевала путевку в финальную часть турнира и заняла первое место в группе с действующим чемпионом Европы - Португалией и крепкой Сербией.

В решающем матче квалификации украинцы в Киеве победили португальцев, которых вел за собой Криштиану Роналду - 2:1.

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Теперь от сборной Украины ждут продолжения праздника летом 2020 года. В групповом раунде команда Шевченко сыграет с одним из фаворитов турнира - Нидерландами, Австрией и победителем плей-офф Лиги наций, который определится в марте.

Василий Ломаченко

Бокс

Получил третий чемпионский пояс в легком весе

В 2019 году Василий Ломаченко сделал уверенный шаг к достижению своей главной цели - звания абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

31 августа в Лондоне украинец победил в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) британца Люка Кэмбелла и стал обладателем сразу трех самых престижных поясов. Кроме того, Ломаченко является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

В его коллекции не хватает только титула IBF (Международной боксерской федерации), которым владеет американец Теофимо Лопес. С ним Ломаченко встретится весной 2020 в главном бою в своей карьере - за титул абсолютного чемпиона мира.

Сборная Украины U-20

Футбол

Команда Петракова выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

На молодежном чемпионате мира по футболу для игроков до 20 лет сборная Украины создала настоящую сенсацию. Команда Александра Петракова стала первой в украинской истории командой, которая выиграла золото чемпионата мира по футболу.

На пути к финалу наша сборная сыграла вничью с Нигерией, победила США, Катар, Панаму, Колумбию и Италию. А в финале одолела Южную Корею - 3:1. В составе победителей дубль сделал Владислав Супряга, еще один гол на счету Георгия Цитаишвили.

Украинцы получили на ЧМ-2019 сразу несколько престижных индивидуальных наград. Андрей Лунин был признан лучшим голкипером турнира. Сергей Булеца получил "Серебряный мяч" - второго лучшего футболиста чемпионата мира, а Данило Сикан, забивший четыре гола, выиграл "Серебряную бутсу".

Жан Беленюк

Греко-римская борьба

Стал двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе

В 2019 году Жан Беленюк доказал, что является сильнейшим борцом мира в категории до 87 кг. Сначала украинец в июне стал победителем Европейских игр в Минске (Беларусь). А в сентябре выиграл чемпионат мира в Нур-Султане (Казахстан).

Беленюк получил мировое золото второй раз в карьере, своего первого успеха украинец достиг в 2015 году в Лас-Вегасе. Также у него есть серебро Олимпиады-2016.

В общем Жан Беленюк в 2019 году стал едва ли не самым популярным украинским атлетом. Не только благодаря своим спортивным победам. Летом борец был избран народным депутатом по списку "Слуги народа" и теперь он вынужден совмещать подготовку к Олимпиаде-2020 с политикой.

Дмитрий Пидручный

Биатлон

Стал первым в истории украинским чемпионом мира среди мужчин

В марте 2020 Дмитрий Пидручный сделал то, что до него не удавалось ни одному украинскому биатлонисту. В Эстерсунде (Швеция) украинец выиграл гонку преследования и стал первым в истории украинского мужского биатлона чемпионом мира.

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Пидручный начал гонку на 12,5 км четвертым и сразу же допустил два промаха. Однако следующие три огневых рубежа украинец прошел безупречно, помчался на последний круг лидером и удержал преимущество над норвежцем Йоханнесом Бё.

До успеха Пидручного сборная Украины побеждала на чемпионатах мира только в женских соревнованиях.

Алексей Середа

Прыжки в воду

В 13 лет стал самым молодым в истории чемпионом Европы

Алексей Середа в 2019 году стал главным мировым открытием в прыжках в воду. На чемпионате Европы в Киеве 13-летний мальчик превзошел взрослых мужчин и выиграл золотую медаль в соревнованиях на 10-метровой вышке.

Среда стал самым молодым в истории чемпионом континента. Юный украинец отобрал это звание у знаменитого британца Тома Дэйли, который в 2008 году победил на ЧЕ в возрасте 14 лет.

Ярослава Магучих

Легкая атлетика

В 18 лет получила серебро ЧМ и установила новый молодежный рекорд мира

Ярослава Магучих стала одной из главных сенсаций чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе (Катар). В финале соревнований по прыжкам в высоту 18-летняя украинка дважды превысила личное достижение. Сначала она взлетела на 2.02 м, а затем прыгнула на 2.04 м, установив новый молодежный мировой рекорд.

Этот результат принес украинке серебро ЧМ-2019. В октябре Магучих была признана лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе.

Аннамари Данча

Сноуборд

Стала первой в истории Украины медалисткой чемпионата мира по сноуборду

До 2019 года в Украине не было ни одной награды чемпионатов мира в сноуборде. Ранее на соревнованиях такого уровня украинцы не попадали даже в топ-10.

Поэтому серебряная медаль Аннымари Данчи на чемпионате мира в Парк-Сити (США) была воспринята, как настоящая сенсация.

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Сначала Данча неожиданно вышла в четвертьфинал в параллельном гигантском слаломе, а затем выиграла серебро в параллельном слаломе, уступив в финале швейцарке Юлии Цогг.

Дарья Билодид

Дзюдо

Стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо

После триумфального 2018 года, когда Дарья Билодид выиграла юниорский, молодежный и взрослый чемпионат мира, украинке было что доказывать. Ведь в спорте легче подняться на вершину, чем на ней удержаться.

Билодид это сделать удалось. В августе в Токио (Япония) украинка отстояла титул чемпионки мира в категории до 48 кг. В финале она одержала досрочную победу над хозяйкой татами и обладательницей золота ЧМ-2017 Фуной Тонако.

А еще Билодид чрезвычайно популярная медийная персона. В Instagram у нее 234 тыс. подписчиков. Больше из украинских спортсменок - свыше полумиллиона - только у теннисистки Элины Свитолиной.

Ольга Харлан

Фехтование

Получила шестое золото чемпионата мира по фехтованию на саблях

Ольга Харлан, безусловно, является самой стабильной украинской спортсменкой. Свою первую большую победу она одержала еще в 2008 году, когда стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях по фехтованию на саблях.

В 2019 году украинка продолжает доказывать свой высокий класс и стала чемпионкой мира в Будапеште (Венгрия). В финале Ольга Харлан победила свою главную конкурентку - Софью Великую из России.

Она стала шестикратной чемпионкой мира, украинка имеет четыре золота в индивидуальных соревнованиях, а две победы она одержала в командном первенстве. Поэтому неудивительно, что Харлан была признана лучшей фехтовальщицей мира 2019 года.