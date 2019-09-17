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Espreso.tvСпортКак Беленюк выиграл чемпионат мира: видео золотого поединка украинского борца

Как Беленюк выиграл чемпионат мира: видео золотого поединка украинского борца


фото: unitedworldwrestling.org
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл финальную схватку на чемпионате мира в Казахстане

Видео финальной схватки обнародовано на YouTube-канале Международной федерации борьбы.

В Нур-Султане в решающей схватке в весовой категории до 87 кг Жан Беленюк победил Виктора Льоринца из Венгрии - 2: 1.

28-летний Жан Беленюк стал чемпионом мира во второй раз в карьере, он также получил золотую награду в Лас-Вегасе в 2015 году.

Беленюк является народным депутатом от "Слуги народа" и сочетает выступления с политической карьерой.

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