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Espreso.tvСпортУкраинка Харлан вырвала у россиянки золото чемпионата мира по фехтованию

Украинка Харлан вырвала у россиянки золото чемпионата мира по фехтованию


фото: twitter
Украинская саблистка Ольга Харлан победила в финале россиянку Софью Великую и стала чемпионкой мира по фехтованию

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

В Будапеште (Венгрия) украинка Ольга Харлан победила в финале индивидуальных соревнований саблисток русскую Софья Великую. В напряженном поединке наша фехтовальщица выиграла со счетом 15:14.

После побед над соперницами из Малайзии, Грузии и Южной Корее, Харлан в четвертьфинале одолела свою соотечественницу Алину Комащук (15:14), а в полуфинале разгромила румынку Бьянку Пасху (15:5).

Ольга Харлан в шестой раз стала чемпионкой мира, дважды она выигрывала золото в команде первенства.

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