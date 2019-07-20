Украинка Харлан вырвала у россиянки золото чемпионата мира по фехтованию

20 июля, 2019, 21:45

Украинская саблистка Ольга Харлан победила в финале россиянку Софью Великую и стала чемпионкой мира по фехтованию

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

В Будапеште (Венгрия) украинка Ольга Харлан победила в финале индивидуальных соревнований саблисток русскую Софья Великую. В напряженном поединке наша фехтовальщица выиграла со счетом 15:14.

После побед над соперницами из Малайзии, Грузии и Южной Корее, Харлан в четвертьфинале одолела свою соотечественницу Алину Комащук (15:14), а в полуфинале разгромила румынку Бьянку Пасху (15:5).

Ольга Харлан в шестой раз стала чемпионкой мира, дважды она выигрывала золото в команде первенства.

Безудержная !!!



Ольга Харлан - чемпионка мира !!!



Это уже четвертое личное и шестое в общем золото украинского саблистки на мировых форумах.



Поздравляем спортсменку и весь тренерский штаб сборной Украины.



Фото @FIE pic.twitter.com/alwoClPbXQ - НОК Украины (@OlympicUA) 20 июля 2019 г.