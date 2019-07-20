Украинка Харлан вырвала у россиянки золото чемпионата мира по фехтованию
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
В Будапеште (Венгрия) украинка Ольга Харлан победила в финале индивидуальных соревнований саблисток русскую Софья Великую. В напряженном поединке наша фехтовальщица выиграла со счетом 15:14.
После побед над соперницами из Малайзии, Грузии и Южной Корее, Харлан в четвертьфинале одолела свою соотечественницу Алину Комащук (15:14), а в полуфинале разгромила румынку Бьянку Пасху (15:5).
Ольга Харлан в шестой раз стала чемпионкой мира, дважды она выигрывала золото в команде первенства.
Безудержная !!!- НОК Украины (@OlympicUA) 20 июля 2019 г.
Ольга Харлан - чемпионка мира !!!
Это уже четвертое личное и шестое в общем золото украинского саблистки на мировых форумах.
Поздравляем спортсменку и весь тренерский штаб сборной Украины.
Фото @FIE pic.twitter.com/alwoClPbXQ
- Напомним, 18 июля украинская шпажистка Елена Кривицкая выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию.
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