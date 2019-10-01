Фантастический прыжок: как 18-летняя украинка побила мировой рекорд и завоевала серебро ЧМ

1 октября, 2019, 11:19

18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала серебро чемпионата мира в прыжках в высоту с новым молодежным мировым рекордом

Об этом сообщает Sports_ua в twitter.

На взрослом чемпионате мира в Дохе (Катар) сваи магучие с первой попытки преодолела высоту 2,02 м, а затем с другой - взяла 2,04 м и установить новый мировой рекорд в категории U-20.

18-летняя Ярослава Магучих принесла сборной Украины первую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике.

18y.o. Yaroslava Mahuchikh clears 2.04m !!!



NEW World U20 record in the high jump! #WorldAthleticsChamps via IAAF pic.twitter.com/sSwOOwYrzK - SportsBoxingUA (@sports_ua) September 30, 2019