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Espreso.tvСпортФантастический прыжок: как 18-летняя украинка побила мировой рекорд и завоевала серебро ЧМ

Фантастический прыжок: как 18-летняя украинка побила мировой рекорд и завоевала серебро ЧМ


фото: twitter
18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала серебро чемпионата мира в прыжках в высоту с новым молодежным мировым рекордом

Об этом сообщает Sports_ua в twitter.

На взрослом чемпионате мира в Дохе (Катар) сваи магучие с первой попытки преодолела высоту 2,02 м, а затем с другой - взяла 2,04 м и установить новый мировой рекорд в категории U-20.

18-летняя Ярослава Магучих принесла сборной Украины первую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике.

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