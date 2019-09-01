Ломаченко в напряженном бою победил Кэмпбелла
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл встречались в Лондоне на арене O2. Боксеры оспаривали титулы чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации), которые принадлежали украинцу, а также вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета).
Боксеры начали поединок осторожно и посвятили стартовый раунд разведке. Ломаченко активизировался во второй трехминутке и начал прорываться на ударную дистанцию за джеб соперника, который существенно превосходил его в росте.
В третьем раунде украинец достиг первого существенного успеха и нанес британцу мощного удара левой в голову. Чемпион мира постепенно увеличил темп боя и начал истощать Кэмпбелла.
В конце пятого раунда наш боксер провел мощную многоходовку, после которой британца от печальных последствий спас только гонг.
Ломаченко продолжил доминировать в шестой трехминутке, однако слишком увлекся атаками и пропустил от Кэмпбелла опасный удар слева.
Еще один неприятный выпад навстречу украинец прозевал в следующем раунде, после чего он агрессивно пошел вперед и зажал соперника у канатов.
Поединок перешел в чемпионские раунды, в которых преимуществом владел Ломаченко. В 11-м раунде украинец отправил британца в нокдаун.
Кэмпбелл продержался до финального гонга, однако от поражения его это не спасло. Василий Ломаченко победил британца по очкам - 119:109,119:109, 118:111 - и стал чемпионом мира по трем версиям.
- Напомним, за бой против британского боксера Люка Кэмпбелла украинец Василий Ломаченко заработает рекордный гонорар в своей карьере .
- В июне краинский боксер Василий Ломаченко стал первым номером обновленного рейтинга лучших боксеров мира по версии ESPN.
- Всемирная боксерская ассоциация WBA назвала нокаут украинского боксера Василия Ломаченко в бою с Энтони Кролла лучшим в апреле.
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