Ломаченко в напряженном бою победил Кэмпбелла

1 сентября, 2019, 01:40

Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира в легком весе по трем версиям - WBA, WBO и WBC

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл встречались в Лондоне на арене O2. Боксеры оспаривали титулы чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации), которые принадлежали украинцу, а также вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета).

Боксеры начали поединок осторожно и посвятили стартовый раунд разведке. Ломаченко активизировался во второй трехминутке и начал прорываться на ударную дистанцию за джеб соперника, который существенно превосходил его в росте.

В третьем раунде украинец достиг первого существенного успеха и нанес британцу мощного удара левой в голову. Чемпион мира постепенно увеличил темп боя и начал истощать Кэмпбелла.

В конце пятого раунда наш боксер провел мощную многоходовку, после которой британца от печальных последствий спас только гонг.

Ломаченко продолжил доминировать в шестой трехминутке, однако слишком увлекся атаками и пропустил от Кэмпбелла опасный удар слева.

Еще один неприятный выпад навстречу украинец прозевал в следующем раунде, после чего он агрессивно пошел вперед и зажал соперника у канатов.

Поединок перешел в чемпионские раунды, в которых преимуществом владел Ломаченко. В 11-м раунде украинец отправил британца в нокдаун.

Кэмпбелл продержался до финального гонга, однако от поражения его это не спасло. Василий Ломаченко победил британца по очкам - 119:109,119:109, 118:111 - и стал чемпионом мира по трем версиям.