Украинец Пидручный стал чемпионом мира по биатлону

10 марта, 2019, 18:05

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Пидручный стартовал в гонке преследования четвертым с отставанием в 17 сек от победителя спринта Йоханнеса Бё из Норвегии.

Украинец неудачно начал гонку и допустил два промаха на первой стрельбе. Однако остальные огневые рубежи украинец прошел без ошибок. Пидручный, благодаря трем промахам Бё, пошел на последний круг лидером и финишировал первым.

В итоге Пидручный на 8,3 сек. опередил норвежца, которому досталось серебро. Бронзовую награду получил француз Кентен Фийон Майя, который проиграл украинцу 17,7 сек.

Дмитрий Пидручный стал первым в истории украинского мужского биатлона чемпионом мира.

Чемпионат мира

мужчины

Гонка преследования, 12,5 км

Эстерсунд (Швеция)

10 марта

1. Дмитрий Пидручный (Украина) 31.54,1 (2 штрафных круга)

2. Йоханнес Бё (Норвегия) - отставание 8,3 (5)

3. Кентен Фийон Майя (Франция) - 17,7 (3)