Украинец Пидручный стал чемпионом мира по биатлону
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Пидручный стартовал в гонке преследования четвертым с отставанием в 17 сек от победителя спринта Йоханнеса Бё из Норвегии.
Украинец неудачно начал гонку и допустил два промаха на первой стрельбе. Однако остальные огневые рубежи украинец прошел без ошибок. Пидручный, благодаря трем промахам Бё, пошел на последний круг лидером и финишировал первым.
В итоге Пидручный на 8,3 сек. опередил норвежца, которому досталось серебро. Бронзовую награду получил француз Кентен Фийон Майя, который проиграл украинцу 17,7 сек.
Дмитрий Пидручный стал первым в истории украинского мужского биатлона чемпионом мира.
Чемпионат мира
мужчины
Гонка преследования, 12,5 км
Эстерсунд (Швеция)
10 марта
1. Дмитрий Пидручный (Украина) 31.54,1 (2 штрафных круга)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) - отставание 8,3 (5)
3. Кентен Фийон Майя (Франция) - 17,7 (3)
- Напомним, 9 марта Дмитрий Пидручный проиграл 0,3 сек в борьбе за бронзу в спринте на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Читайте также
-
-
9 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
9 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-