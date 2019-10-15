Украина на Евро-2020: 7 вещей, которые сделали возможным футбольное чудо команды Шевченко

15 октября, 2019, 17:26

Дмитрий Марценишин

Сборная Украины по футболу провела лучшую отборочную кампанию в своей истории и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы

Избиение чемпионов

14 октября сборная Украины по футболу написала одну из самых ярких страниц в своей истории. В решающем матче отборочного турнира чемпионата Европы в Киеве команда Андрея Шевченко переиграла действующих чемпионов Европы и победителей Лиги наций, одну из сильнейших сборных мира - Португалию.

Украинцы ошарашили Криштиану Роналду и компанию двумя голами в первом тайме в исполнении Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко. В середине второй половины игры наша команда осталась в меньшинстве после удаления Тараса Степаненко и пропустила гол с пенальти от Криштиану Роналду. А потом украинцы мужественно выстояли под бешеным давлением фаворита и удержали победу 2: 1.

Она досрочно гарантировала сборной Украины первое место в группе B и выход в финальную часть Евро-2020 . Команда Шевченко набрала 19 очков и стала недосягаемой для преследователей. В Португалии осталось 11 баллов, в Сербии - 10, Люксембург имеет 4 балла, Литва - 1.

Авантюрный шаг

Наверное, это была лучшая отборочная кампания в истории сборной Украины по футболу. Тем более, сейчас сложно поверить, что в 2016 году, когда в национальную команду пришел Андрей Шевченко, в него почти никто не верил.

У легендарного футболиста вообще не было тренерского опыта и его назначение в национальную команду похоже на авантюру.

Сначала в 2016 году Шевченко стал ассистентом тогдашнего главного тренера сборной Украины Михаила Фоменко, который вывел команду в финальную часть Евро-2016. С последующей реакции всех причастных лиц, все выглядело так, что руководство Федерации футбола Украины назначило обладателя "Золотого мяча", несмотря на мнение Фоменко, у которого был свой сформированный тренерский штаб.

В итоге в команде сформировались два центра влияния, что наложило свой негативный отпечаток на внутреннюю атмосферу в сборной. Это стало одной из составляющих провала на Евро-2016, где украинцы проиграли все три матча и стали худшей командой на турнире.

Полная трансформация

После этого Михаил Фоменко ушел в отставку, а новым главным тренером сборной Украины был назначен Андрей Шевченко. Первым его удачным шагом на посту стало приглашение в тренерский штаб иностранных специалистов - итальянцев Мауро Тасотти, Андреа Мальдеры и испанца Рауля Рианчо, который ранее успешно работал ассистентом Сергея Реброва в "Динамо".

Вместе с ними Шевченко начал в корне перестраивать игру сборной Украины. Вместо традиционного защитного, силового футбола теперь команда пропагандировала комбинационный стиль и пыталась играть "первым номером".

Ростки нового почерка сборной Украины стали сразу заметны, однако ради сложного процесса трансформации пришлось пожертвовать результатом в квалификации чемпионата мира-2018. Украинцы в своей группе финишировали лишь третьими и проиграли в борьбе за выход в финальную часть турнира Исландии и Хорватии.

Жертва выглядела вполне оправданной, особенно учитывая то, что чемпионат мира проходил в России и стоял вопрос о бойкоте турнира нашей национальной командой на территории страны-агрессора.

Первый успех

Настоящие качественные изменения в игре команды Шевченко произошло осенью 2018 года. Команда Шевченко поразила уверенным выступлением в новом турнире для сборных - Лиге наций. Украинцы досрочно выиграли соревнования в своей группе и оставили позади крепкие команды Чехии и Словакии. По итогам первого розыгрыша турнира наша команда вышла в сильнейший дивизион, где осенью 2020 года сыграет против сильнейших команд Европы.

Сборная Украины этого полностью заслуживает. Это больше не была команда, которая оглядывается на соперника. Наши футболисты играли с позиции силы и диктовали на поле свои условия. Не только разрушали и мешали, но и сами творили на поле.

Новые лидеры

При этом Андрею Шевченко не пришлось ломать игровой менталитет футболистов. Напротив тренер дал игрокам возможность раскрыть свои сильные стороны. Ведь так совпало, что новые лидеры команды - Руслан Малиновский и Александр Зинченко - являются игроками креативными, которые лучше чувствуют себя в атакующей стихии.

В то же время, оба обладают необходимым балансом между наступлением и обороной. Зинченко его отшлифовал в "Манчестер Сити", где он смог стать игроком основы на несвойственной для себя позиции левого защитника и уже дважды выиграл чемпионат Англии.

Малиновский достиг стремительного прогресса в "Генке", которому помог стать чемпионом Бельгии. Недаром хавбек получил приглашение в топ-чемпионат и начал новый сезон в итальянской "Аталанте".

Также в Бельгии на новый уровень вышел форвард Роман Яремчук, который оказался не нужен "Динамо", однако раскрылся в "Генте". Благодаря этому он стал основным нападающим сборной Украины.

Крепкий характер

Новые лица вообще являются характерной чертой команды Шевченко, который не боится доверять молодежи. На левом фланге обороны место в старте завоевал 20-летний Виталий Миколенко. Справа в полузащите регулярно выходит 21-летний Виктор Цыганков. А в центре обороны действует Николай Матвиенко, которому всего 23.

"Глубины" составу добавили два бразильца, которые получили украинское гражданство. Жуниор Мораес в нужный момент всегда готов заменить Яремчука. А Марлос вообще стал игроком основы и заменил там Евгения Коноплянку, когда у того возникли проблемы с игровой практикой.

А еще команда Шевченко научилась держать удар и в решающие моменты демонстрировать характер. Его украинцы показали в гостевом матче с Люксембургом, у которого вырвали победу на последних минутах. Характер команда показала и в домашней игре с Португалией, когда осталась в меньшинстве и отстояла 3 очка.

"Сегодня я увидел 11 львов, которые бились до конца. Благодарен им, потому что было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли кардинально все", - сказал после победы над португальцами Шевченко.

Самый убедительный отбор

Все это позволяет констатировать, что нынешняя отборочная кампания была самой успешной в истории сборной Украины. В 2006 году она также с первого места вышла на чемпионат мира, но тогда среди соперников команды Олега Блохина не было топ-команд вроде Португалии. Она опередила Турцию, Данию и Грецию.

Впервые сборная Украины пробилась в финальную часть "напрямую". В 2012 году Украина дебютировала на чемпионате Европы на правах хозяйки турнира, а на Евро-2016 попала из-за стыковых матчей благодаря победе над Словенией.

Нынешний успех в квалификации на фоне предыдущих достижений выглядит убедительным. Теперь его необходимо развить в финальной части, где украинцы раньше останавливались на групповом раунде. Наибольшим успехом сборной Украины пока остается выход в четвертьфинал чемпионата мира-2006. И есть ощущение, что именно на Евро-2020 есть шанс его наконец превзойти.

Путь сборной Украины на Евро-2020