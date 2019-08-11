13-летний украинец стал самым молодым в истории чемпионом Европы по прыжкам в воду
Об этом сообщает "Укринформ" .
На чемпионате Европы в Киеве седьмую медаль сборной Украины принес 13-летний Алексей Середа, который занял первое место в прыжках с вышки 10 м.
Юный украинец установил уникальное достижение. Он стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду в истории. Середа отобрал рекорд у британца Тома Дэйли, который в 2008 году выиграл золото ЧЕ в 14 лет.
Всего в активе сборной Украины на домашнем чемпионате Европы семь наград - раньше украинцы выиграли два золота, три серебра и одну бронзу.
Чемпионами Европы стали наш дуэт в синхронных прыжках с трамплина Виктория Кесарь - Станислав Олиферчик и София Лискун, которая победила в прыжках с трамплина 3 м.
Серебряные медали выиграли Олег Колодий (трамплин 1 м), Елена Федорова (трамплин 1 м) и дуэт в синхронных прыжках с вышки Алексей Середа - Олег Сербин. Бронзовые медали в активе пары в синхронных прыжках с трамплина Виктория Кесарь - Анна Письменская.
- Напомним, в апреле бронзовый призер Олимпиады-2008 и девятикратный чемпион Европы по прыжкам в воду Илья Кваша объявил о завершении карьеры .
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-