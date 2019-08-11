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Espreso.tvСпорт13-летний украинец стал самым молодым в истории чемпионом Европы по прыжкам в воду

13-летний украинец стал самым молодым в истории чемпионом Европы по прыжкам в воду


фото: ukrinform.ua
13-летний украинец Алексей Середа выиграл золотую награду чемпионата Европы в прыжках с вышки 10 м и стал самым молодым победителем соревнований в истории

Об этом сообщает "Укринформ" .

На чемпионате Европы в Киеве седьмую медаль сборной Украины принес 13-летний Алексей Середа, который занял первое место в прыжках с вышки 10 м.

Юный украинец установил уникальное достижение. Он стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду в истории. Середа отобрал рекорд у британца Тома Дэйли, который в 2008 году выиграл золото ЧЕ в 14 лет.

Всего в активе сборной Украины на домашнем чемпионате Европы семь наград - раньше украинцы выиграли два золота, три серебра и одну бронзу.

Чемпионами Европы стали наш дуэт в синхронных прыжках с трамплина Виктория Кесарь - Станислав Олиферчик и София Лискун, которая победила в прыжках с трамплина 3 м.

Серебряные медали выиграли Олег Колодий (трамплин 1 м), Елена Федорова (трамплин 1 м) и дуэт в синхронных прыжках с вышки Алексей Середа - Олег Сербин. Бронзовые медали в активе пары в синхронных прыжках с трамплина Виктория Кесарь - Анна Письменская.

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