10 фактов о новом чемпионе мира по биатлону Дмитрии Подручном

11 марта, 2019, 15:10

Дмитрий Марценишин

Дмитрий Подручный принес Украине первую в истории золотую медаль чемпионатов мира в мужском биатлоне

Родился в селе на Тернопольщине

Дмитрий Подручный родился 5 ноября 1991 года в селе Остров, что в 7 км от Тернополя. Родители будущего чемпиона - Владимир и Мария Подручные - были профессиональными спортсменами, мастерами спорта по лыжным гонкам. Семья жила вблизи заброшенной тренировочной базы, где Дмитрий и начал заниматься спортом.

Пришел из лыжных гонок

Первым увлечением Дмитрия Подручного были лыжные гонки, которыми он начал серьезно заниматься в 11 лет под руководством Николая Опанасюка. Способного мальчика заметил тренер по биатлону Олег Бунт, который убедил парня освоить новый вид.

Начинал у тренера чемпионок мира

Первым тренером Дмитрия Подручного в биатлоне стал известный специалист Игорь Починок. Он воспитал сразу двух чемпионок мира - Елену Зубрилову и Елену Пидгрушную.

Зубрилова в 1999 году выиграла сразу три медали чемпионата мира, а в 2002 году после смены гражданства еще раз стала чемпионкой мира под флагом Беларуси. Пидгрушная победила в спринте на чемпионате мира в чешском Нове-Место в 2013 году, а в 2014 году стала олимпийской чемпионкой в эстафете в Сочи.

Женат на бывшей биатлонистке

Дмитрий Подручный женат на бывшей биатлонистке Ольге Полещиковой. Супруги воспитывают трехлетнюю дочь Ирину.

Не имел никакой личной награды Кубка мира

До чемпионата мира в Эстерсунде Дмитрий Подручный не имел никакой личной медали на этапах Кубка мира и чемпионата мира.

Биатлонист дебютировал в сборной Украины в 2012 году. Однако до 2019 года высшим достижением украинца было четвертое место в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге в 2016 году.

Выступал на Олимпиадах в Сочи и Пхенчхан

В 2014 году Дмитрий Подручный дебютировал на Олимпиаде. В Сочи в индивидуальной гонке на 20 км он финишировал 55-м, а в составе эстафетной команды вместе с Сергеем Семеновым, Артем Примой и Андреем Дериземлей стал девятым.

В 2018 году в Пхенчхане Подручный уже был лидером сборной Украины. Но и на своих вторых Играх выступил не лучшим образом. В спринте занял двадцать первое место, а в гонке преследования был 34-м.

Выигрывал Универсиаду

Первого заметного международного успеха Дмитрий Подручный достиг в 2013 году на Универсиаде в итальянском Трентино. Там он выиграл гонку с массовым стартом, получил серебро в смешанной эстафете и бронзу в спринте. Впрочем, переоценивать значимость этих достижений не стоит, ведь уровень конкуренции на студенческих играх не идет ни в какое сравнение с этапами Кубка мира.

Был чемпионом Европы

Медали чемпионата Европы в биатлоне ценятся гораздо выше, но и эти соревнования являются второстепенными и собирают ближайший резерв ведущих сборных. Украинская команда на континентальные первенства обычно возит основной состав и получает много медалей.

Отличиться на ЧЕ удалось и Дмитрию Подручному. В 2015 году в эстонском Отепяя он вместе с Артемом Тищенко, Сергеем Семеновым и Андреем Дериземлей завоевал серебро в эстафете. А в 2018 году в итальянском Риднау выиграл золото в смешанной эстафете с Артемом Примой, Юлией Журавок и Ириной Варвинец.

Имеет три медали Кубка мира в смешанной эстафете

В смешанной эстафете Дмитрий Подручный получил и свои крупнейшие победы на этапах Кубка мира. В 2015 году он с Семеновым, Варвинец и Валей Семеренко взял бронзу в Нове-Место.

В 2017 году украинцы повторили бронзовый успех на этапе в финском Контиолахте, где с Подручным выступали Семенов, Варвинец и Ольга Абрамова.

А на старте нынешнего сезона в Финляндии сборная Украины стала в смешанной эстафете второй - вместе с Подручным бежали Прима, Вита Семеренко и Анастасия Меркушина.

Стал первым чемпионом мира среди мужчин в истории Украины

Учитывая предыдущие результаты Подручного, о победе на чемпионате мира в Эстерсунде не стоило и мечтать. Но в Швеции Дмитрий Подручный удивил уже в спринте, где ему не хватило 0,3 сек до бронзы.

Гонку преследования украинец начинал четвертым и, казалось, потерял шансы на награду, когда допустил два промаха на первой стрельбе. Но в дальнейшем промахивались и соперники, а Подручный наоборот разбивал все мишени.

Кульминация наступила на последнем огневом рубеже, когда лидер гонки норвежец Йоханнес Бё заработал сразу три штрафных круга, а украинец пошел на последний круг дистанции первым. Попытки сильнейшего биатлониста мира догнать тернопольца оказались напрасными. Дмитрий Подручный получил золото и стал первым в истории украинского мужского биатлона чемпионом мира.