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Espreso.tvОбщество18-летняя украинка Билодид выиграла чемпионат мира по дзюдо

18-летняя украинка Билодид выиграла чемпионат мира по дзюдо

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид выиграла чемпионат мира, который проходит в Токио (Япония)

Украинка выступала в весовой категории до 48 кг и сумела одолеть всех своих соперниц, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН .

В четвертьфинале Дарья иппоном прошла испанку Лауру Абелинду Мартинес.

В полуфинале ей удалось одолеть представительницу Монголии Уранцецег Мунхбат, после чего в финале 18-летнюю дзюдоистку ждала встреча с местной спортсменкой - 24-летней Фуной Тонако, которая выиграла ЧМ в 2017 году.

В итоге Билодид сумела победить и в финале.

На старте противостояния она сделала бросок на оценку ваза-ари - этого хватило для победы.

Таким образом спортсменка сумела защитить титул, который она завоевала на прошлом чемпионате мира в Баку.
 

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