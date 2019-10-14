Украина победила Португалию и досрочно вышла на Евро-2020

14 октября, 2019, 23:36

14 октября в Киеве в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины победила Португалию и досрочно вышла в финальную часть турнира

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Сборная Украины перед решающим матчем отбора Евро-2020 против сборной Португалии имела 16 очков и возглавляла группу В. Португалия с 11 пунктами шла второй и имела игру во запасе. Команде Андрея Шевченко было достаточно ничьей, чтобы обеспечить себе досрочный выход в финальную часть Евро-2020. Победа над действующими чемпионами Европы гарантировала Украинский первое место в группе.

Сборная Украины очень удачно начала матч против Португалии и повела в счете уже на 6-й минуте. Марлос подал угловой, Сергей Кривцов пробил, португальский голкипер Руй Патрисиу отбил мяч перед собой, а Роман Яремчук первым оказался на добивании и с близкого расстояния поразил ворота.

Украинцы увеличили преимущество на 27-й минуте. Виталий Миколенко подхватил мяч на левом фланге, отдал отличную передачу в штрафную на Андрея Ярмоленко, который воспользовался шансом.

Португалия сократила отставание в счете на 72-й минуте. Английский рефери Энтони Тейлор назначил спорный пенальти за игру рукой Тараса Степаненко и удалил украинского полузащитника за повторное предупреждение. Одиннадцатиметровый реализовал Криштиану Роналду.

Сборная Украины победила Португалию 2:1, набрала 19 очков и досрочно вышла в финальную часть Евро-2020.

Заключительный матч квалификации Евро-2020 сборная Украины проведет 17 ноября во гостях против команды Сербии.

Отборочный турнир Евро-2020

8-й тур

Группа B

Украина - Португалия 2:1

Голы: Яремчук, 6, Ярмоленко, 27 - Роналду, 72 (пен.)

Удаление: Степаненко, 72