Зеленский поздравил сборную Украины с победой на ЧМ-2019 по футболу
15 июня, 2019, 21:42
Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с победой на молодежном чемпионате мира по футболу U-20
Об этом Владимир Зеленский написал в facebook.
"Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу - вы невероятные! Вы - победители, вы - наша надежда, вы - свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украине - даже больше!" - написал Зеленский.
- 15 мая сборная Украины победила Южную Корею в финальном матче молодежного чемпионата мира по футболу и завоевала золотые медали.
- Напомним, 3 июня молодежная сборная Украины по футболу победила Панаму и вышла в 1/4 финала чемпионата мира U-20.
- 11 июня сборная Украины U-20 победила Италию в полуфинальном поединке чемпионата мира-2019 и вышла в финал турнира.
- 14 июня показали видео, как сборная Украины готовится к финалу ЧМ-2019.
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