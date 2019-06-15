Зеленский поздравил сборную Украины с победой на ЧМ-2019 по футболу

15 июня, 2019, 21:42

Об этом Владимир Зеленский написал в facebook.

"Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу - вы невероятные! Вы - победители, вы - наша надежда, вы - свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украине - даже больше!" - написал Зеленский.

15 мая сборная Украины победила Южную Корею в финальном матче молодежного чемпионата мира по футболу и завоевала золотые медали.

Напомним, 3 июня молодежная сборная Украины по футболу победила Панаму и вышла в 1/4 финала чемпионата мира U-20.

11 июня сборная Украины U-20 победила Италию в полуфинальном поединке чемпионата мира-2019 и вышла в финал турнира.

14 июня показали видео, как сборная Украины готовится к финалу ЧМ-2019.

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