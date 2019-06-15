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Espreso.tvСпортЗеленский поздравил сборную Украины с победой на ЧМ-2019 по футболу

Зеленский поздравил сборную Украины с победой на ЧМ-2019 по футболу


фото: REUTERS
Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с победой на молодежном чемпионате мира по футболу U-20

Об этом Владимир Зеленский написал в facebook.

"Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу - вы невероятные! Вы - победители, вы - наша надежда, вы - свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украине - даже больше!" - написал Зеленский.

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