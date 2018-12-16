Пресс-конференция Порошенко: 10 главных месседжей

16 декабря, 2018, 19:33

В воскресенье, 16 декабря, президент Петр Порошенко провел пресс-конференцию для украинских и иностранных журналистов. Пресс-конференция состоялась на следующий день после Объединительного собора Православной церкви Украины

Томос и поместная церковь

1. Президент Украины подчеркнул, что Вселенский патриархат уже признал новую украинскую церковь. Порошенко также напомнил, что борьба за автокефальную православную церковь продолжалась 100 лет. Он назвал создание автокефальной поместной церки деколонизацией и деоккупацией Украины .

2. Православная церковь Украины не будете иметь государственного статуса и будет равной среди других религиозных учреждений и организаций.

Путин, Медведчук и заложники

3. Виктор Медведчук на переговорах по освобождению украинских пленных и заложников является фактическим представителем президента РФ Владимира Путина. Порошенко подчеркнул, что готов встречаться и работать в том числе с Медведчуком для освобождения украинцев.

4. Порошенко заявил, что вопрос освобождения украинских заложников, которых удерживают в аннексированном Крыму, на оккупированном Донбассе и в России, зависит исключительно от одного человека - президента РФ Владимира Путина .

Выборы и изменения в Конституцию

5. Порошенко заявил, что в случае появления достойного кандидата на выборах на пост главы государства будет помогать ему. Он также заявил, что пока не готов подтвердить свое участие в президентской гонке.

6. Антикоррупционный суд в Украине может появиться уже к февралю 2019 года.

7. Порошенко готов внести законопроект об изменениях в Конституцию Украины относительно создания в Крыму крымскотатарской автономии. Он напомнил, что обратился с просьбой созвать конституционную комиссию, которая выработает компромиссный вариант, имеющий шансы на прохождение в Раде.

Насиров, Семочко, Новинский...

8. Порошенко заявил, что правительство не восстановило и не будет восстанавливать отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

9. Президент обратился к председателю СБУ с просьбой о проверке госслужащих, чьи родственники живут в Крыму. Как только проверка будет завершена, Порошенко примет решение об увольнении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

10. Президент считает, что если он будет давать указания задерживать нардепа от Оппозиционного блока Вадима Новинского, это может стать поводом для его обращения в Европейский суд по правам человека.