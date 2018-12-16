16 декабря, 2018, 17:14

Петр Порошенко заявил, что вопрос освобождения украинских заложников зависит исключительно от одного человека - Владимира Путина

Об этом президент Украины заявил во время пресс-конференции 16 декабря, сообщает Еспресо.TV .

"То, что мы уже год не можем освободить ни одного украинского заложника с оккупированных территорий, не можем освободить ни одного политзаключенного из тюрем России, ни одного - с территории незаконно аннексированного Крыма, заключается не в том, что президент Российской Федерации общается или не общается с Порошенко ", - сказал Порошенко.

По его словам вопрос освобождения заложников зависит исключительно от желания Владимира Путина.

"Вопрос в том, что он не хочет их освобождать. Это зависит даже не от его политической воли, а от желания: захотел - освободил, захотел - нет. Это точно никак не зависит от тех, кто сидит в рамках трехсторонней контактной группы, точно не зависит от церкви. Я обращался к разным церковным иерархам с просьбой вмешаться в этот процесс и помочь нам. Это точно не зависит от лидеров мира. Это зависит от одного человека. Даже когда мы общались, когда он имел ту или иную аргументацию, он не освобождал наших заложников", - сказал Поро Шенк.