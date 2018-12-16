"Звезды кремлевские почернели" Порошенко назвал автокефалию деколонизацией и вопросом нацбезопасности

16 декабря, 2018, 16:39

16 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание автокефальной поместной церки - это деколонизация и деоккупация для Украины

Об этом он сказал на пресс-конференции в художественном Арсенале, сообщает Еспресо.TV

"Я поздравляю всю Украину, потому что это решающий шаг в процессе создания государства. Очень схожий, сопоставимый с актом провозглашения нашей украинской независимости. Это - деколонизация, это - деоккупация Украины", - заявил он.

"Борьбу за автокефалию я рассматривал не только как церковный вопрос, а как вопрос национальной безопасности, как вопрос государства. И российская агрессия не оставила никакого пространства, чтобы смотреть на это как-то иначе", - сказал он.

"Разве Кремль когда-нибудь скрывал, что рассматривает российскую церковь как гипнотический дурман для удержания соседних народов в сфере своего влияния? И сейчас этого не скрывает, что видно по истерической реакции на получение нашей церковью автокефалии. Аж звезды на кремлевских шпилях почернели!", - отметил Порошенко.

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