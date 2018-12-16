Варфоломей считает украинский Собор поворотным для всего Вселенского православия, - Порошенко

16 декабря, 2018, 16:39

Константитнопольський патриарх Варфоломей считает создание Украинской автокефальной православной церкви поворотным для истории мирового православия

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Еспресо.TV .

"Несколько минут назад я говорил с Его Святейшество Вселенским патриархом Варфоломеем. Этот разговор был очень важным. Продолжение событий, которые произошли вчера. Его Святейшество считает, что наш собор вообще стал поворотным моментом в истории Вселенского православия и открывает новую его эру", - сказал Порошенко.

Порошенко напомнил, что борьба за автокефальную православную церковь продолжалась 100 лет.

"Ровно 100 лет назад власти независимой Украины - сначала Скоропадский, потом Петлюра - впервые поставили на повестку дня вопрос об автокефалии украинской церкви - в декабре 1918 года. За эту независимость боролись несколько поколений украинцев - в Украине, диаспоре по всему миру. За нее расстреливали как митрополита Василия Липковского, высылали в Сибирь как сотни украинских священников, объявляли анафему, как владыке Филарету. Но история все расставила по своим местам. И произошло это 15 декабря 2018 года, когда основали Украинскую автокефальную православну церковь", - сказал Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что Вселенский патриархат уже признал новую украинскую церковь.

"Украинцы и раньше создавали свои мощные церковные структуры, которые были независимы от Москвы, но впервые появляется Церковь, освященная Вселенским престолом. И в ночь на воскресенье, через несколько часов после завершения Собора новую церковь своим специальным коммюнике признал Вселенский патриархат. Томос, - только что мне его Святейшество подтвердил, - торжественно вручат на наш Сочельник. Это будет, думаю, самое примечательное Рождество в истории Украины", - добавил Порошенко.