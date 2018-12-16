У Православной церкви Украины не будет государственного статуса, - Порошенко

16 декабря, 2018, 18:16

Поместная автокефальная Православная церковь Украины не будет иметь государственного статуса и преимуществ по сравнению с другими церквями

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Автокефальная Православная церковь Украины не будет иметь государственного статуса и будет иметь равный статус с другими религиозными учреждениями и организациями", - сказал Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что фактически государственной является Русская православная церковь, но в Украине такого не будет.

"У нас не будет, как в Москве. Такой статус якобы негосударственной русской православной церкви, когда ее поведение в Украине обсуждается на совете безопасности РФ под руководством российского президента и доказывает государственный статус. Позиция по финансированию РПЦ доказывает ее государственный статус, и позиция по принятию решений, в том числе по иерархам, работающим в Украине, доказывает ее государственный статус. Так вот у нас точно будет по-другому", - подытожил Порошенко.