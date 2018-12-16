У Православной церкви Украины не будет государственного статуса, - Порошенко
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Автокефальная Православная церковь Украины не будет иметь государственного статуса и будет иметь равный статус с другими религиозными учреждениями и организациями", - сказал Порошенко.
Президент Украины подчеркнул, что фактически государственной является Русская православная церковь, но в Украине такого не будет.
"У нас не будет, как в Москве. Такой статус якобы негосударственной русской православной церкви, когда ее поведение в Украине обсуждается на совете безопасности РФ под руководством российского президента и доказывает государственный статус. Позиция по финансированию РПЦ доказывает ее государственный статус, и позиция по принятию решений, в том числе по иерархам, работающим в Украине, доказывает ее государственный статус. Так вот у нас точно будет по-другому", - подытожил Порошенко.
- Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
- Объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 декабря 2019 года.
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