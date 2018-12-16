Порошенко рассказал, при каких условиях он освободит Семочко

16 декабря, 2018, 17:42

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, при каких условиях он освободит первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко

Об этом Порошенко заявил на пресс-конференции 16 декабря, сообщает Еспресо.TV .

"У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе и в правоохранительных органах, имеющих родственников в Крыму. Я обратился к председателю Службы безопасности Украины Грицаку, для того, чтобы украинская контрразведка сделала проверку сведений об этих государственных служащих, поставив приоритет в правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет завершена и уменя будут основания для привлечения к ответственности, или освобождения, я не замедлю", - пообещал Порошенко.