Порошенко рассказал, при каких условиях он освободит Семочко
16 декабря, 2018, 17:42
Президент Украины Петр Порошенко рассказал, при каких условиях он освободит первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко
Об этом Порошенко заявил на пресс-конференции 16 декабря, сообщает Еспресо.TV .
"У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе и в правоохранительных органах, имеющих родственников в Крыму. Я обратился к председателю Службы безопасности Украины Грицаку, для того, чтобы украинская контрразведка сделала проверку сведений об этих государственных служащих, поставив приоритет в правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет завершена и уменя будут основания для привлечения к ответственности, или освобождения, я не замедлю", - пообещал Порошенко.
- 11 декабря стало известно, что Департамент контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) располагает информацией о российском гражданстве жены первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко - Татьяны Лысенко.
- Ранее журналисты программы "Наши деньги" обнародовали расследование об имуществе Семочко. Из расследования следует, что он только недвижимости на минимум 200 млн грн. При этом недвижимость у него появлялась во время войны с Россией.
- Кроме того, журналисты установили, что Семочко вероятно находится в родственных отношениях с людьми, которые кроме гражданства Украины имеют российские паспорта и регулярно путешествуют в оккупированный Крым.
- Между тем НАБУ открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования в отношении имущества Семочко.
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