Правительство не восстановило и не будет восстанавливать Насирова, - Порошенко
Об этом он сказал 16 декабря на пресс-конференции в "Художественном арсенале", сообщает Эспрессо.TV
По его словам, он не может влиять на дело Насирова, ведь это будет прямая позиция, чтобы идти в ЕСПЧ относительно политического давления на судебное разбирательство.
"Судья, принимавшая это решение, не является представителем реформированного суда. Она не прошла соответствующие тестирования и не прошла соответствующие оценки. Насколько мне известна позиция правительства Украины, правительство не восстановило, и не будет восстанавливать Насирова. Я эту позицию правительства принял во внимание. Судебного решения о восстановлении не существует, оно не вступило в законную силу", - сказал президент.
Все по теме: Дело Насирова
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- Главе Государственной фискальной службы Роману Насиров инкриминируют хищение государственных средств в сумме более 2 млрд грн .
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- 5 марта в 23:52 истек срок избрания меры пресечения Насиров, после чего он должен быть отпущен на свободу.
- Стало известно, что Насиров согласился сотрудничать со следствием и позволить сотрудникам НАБУ и САП круглосуточно вести за ним наблюдение.
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- НАБУ уверяет, что Насирову вручили подозрение правильно .
- Прокурор по делу утверждает, что перед вручением подозрения Насиров был очень оживлен.
- Адвокат Насирова Андрей Кузьменко заявил, что Насиров во время вручения ему подозрения и последующего задержания находился в медикаментозном сне .
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