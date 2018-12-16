Правительство не восстановило и не будет восстанавливать Насирова, - Порошенко

16 декабря, 2018, 18:07

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что правительство не восстановило и не сможет восстановить отстраненного главу ДФС Романа Насирова

Об этом он сказал 16 декабря на пресс-конференции в "Художественном арсенале", сообщает Эспрессо.TV

По его словам, он не может влиять на дело Насирова, ведь это будет прямая позиция, чтобы идти в ЕСПЧ относительно политического давления на судебное разбирательство.

"Судья, принимавшая это решение, не является представителем реформированного суда. Она не прошла соответствующие тестирования и не прошла соответствующие оценки. Насколько мне известна позиция правительства Украины, правительство не восстановило, и не будет восстанавливать Насирова. Я эту позицию правительства принял во внимание. Судебного решения о восстановлении не существует, оно не вступило в законную силу", - сказал президент.

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