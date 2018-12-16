Порошенко о своей кандидатуре на выборах: "Если окажется кто-то более достойным - буду ему помогать"
Об этом Порошенко заявил на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .
"Позиция первая: я очень доверяю украинскому народу. Позиция вторая: я уверен в его ответственном выборе. Позиция третья: если я приму решение баллотироваться и если так случится, что будет кто-то достойный, я буду ему помогать", -
"У нас на сегодняшний день очень много вызовов, потому большое количество процессов начато. В том числе, хочу подчеркнуть, вчера мы не закончили процесс создания новой церкви - вчера мы только начали этот процесс. С принятием изменений в Конституцию не заканчивается процесс вступления в ЕС и НАТО - мы наоборот должны систематизировать и обеспечить выполнение этого процесса. и процесс деколонизации из России - это только начало процесса. и процесс построения армии, процесс повышения стандартов - у нас большое количество работы, есть чем заниматься", - добавил президент.
Порошенко также заявил, что пока не готов подтвердить свое участие и президентских выборах.
"Сейчас - не готов, у нас нет избирательной кампании", - пояснил президент.
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