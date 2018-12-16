Антикоррупционный суд должны создать до февраля, - Порошенко
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Еспресо.TV .
"Была создана независимая, в том числе от президента, от политических партий, я хотел бы надеяться, что это так, антикоррупционная инфраструктура, в составе НАБУ, САП, НАПК и сейчас завершается создание Антикоррупционного суда, который, надеюсь, будет создан к февралю, - сказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что антикоррупционный суд создают с большими полномочиями иностранных наблюдателей.
"В том числе с большими полномочиями совета иностранных экспертов и уж точно никак не зависящим от президента. Если есть вопрос, доволен ли я уровнем борьбы с коррупцией, ответ - нет. К кому этот вопрос? Ко всем нам, включая президента", - подытожил Порошенко.
- Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде, учитывая общую позицию международных партнеров и украинской власти.
- 11 июня президент Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.
- Высший совет правосудия утвердил количество судей в Антикоррупционном суде.
- В августе 2018 года Порошенко подписал закон для запуска Антикоррупционного суда.
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