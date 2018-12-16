Антикоррупционный суд должны создать до февраля, - Порошенко

16 декабря, 2018, 17:26

Антикоррупционный суд в Украине может появиться уже в феврале 2018 года

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Еспресо.TV .

"Была создана независимая, в том числе от президента, от политических партий, я хотел бы надеяться, что это так, антикоррупционная инфраструктура, в составе НАБУ, САП, НАПК и сейчас завершается создание Антикоррупционного суда, который, надеюсь, будет создан к февралю, - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что антикоррупционный суд создают с большими полномочиями иностранных наблюдателей.

"В том числе с большими полномочиями совета иностранных экспертов и уж точно никак не зависящим от президента. Если есть вопрос, доволен ли я уровнем борьбы с коррупцией, ответ - нет. К кому этот вопрос? Ко всем нам, включая президента", - подытожил Порошенко.