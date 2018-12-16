Медведчук является де-факто представителем Путина на переговорах, - Порошенко

16 декабря, 2018, 17:07

Виктор Медведчук на переговорах по освобождению украинских пленных и заложников является фактическим представителем президента РФ Владимира Путина

Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Еспресо.TV .

"Медведчук где-то с мая или апреля не участвует в заседаниях Трехсторонней контактной группы. Де-факто Медведчук на этих переговорах является представителем Путина. И является единственным, возможно, источником, каналом для донесения этой информации", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что для освобождения украинцев готов встречаться и работать в том числе с Медведчуком.

"И если стоит вопрос перед президентом Порошенко, что он должен встречаться и готовить любые предложения, которые помогут вернуть наших ребят домой, независимо оттого, это заложники на оккупированной территории или политзаключенные в Крыму, я буду это делать и буду встречаться", - добавил Порошенко.

Президент Украины также отметил, что единственным человеком, от которого зависит продвижение в процессе освобождения заложников и обмена пленными, является президент РФ Владимир Путин.