Медведчук является де-факто представителем Путина на переговорах, - Порошенко
Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Еспресо.TV .
"Медведчук где-то с мая или апреля не участвует в заседаниях Трехсторонней контактной группы. Де-факто Медведчук на этих переговорах является представителем Путина. И является единственным, возможно, источником, каналом для донесения этой информации", - сказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что для освобождения украинцев готов встречаться и работать в том числе с Медведчуком.
"И если стоит вопрос перед президентом Порошенко, что он должен встречаться и готовить любые предложения, которые помогут вернуть наших ребят домой, независимо оттого, это заложники на оккупированной территории или политзаключенные в Крыму, я буду это делать и буду встречаться", - добавил Порошенко.
Президент Украины также отметил, что единственным человеком, от которого зависит продвижение в процессе освобождения заложников и обмена пленными, является президент РФ Владимир Путин.
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