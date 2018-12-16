Я общался с Новинским, я знал, что они планируют привезти титушек, - Порошенко

16 декабря, 2018, 17:26

16 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что общался с Новинским и знал, что титушек планируют привезти перед 14 октября

Об этом он сказал на пресс-конференции в "Художественном арсенале", сообщает Еспресо.TV

Президента спросили о деятельности народного депутата Вадима Новинского в контексте его поддержки бывшей УПЦ МП и дел, связанных со снятием с него депутатской неприкосновенности.



"Я общался с Новинским накануне 14 октября (праздник Покрова, - ред.), Зная, что они планируют привезти титушек. И лично предупредил, потому что это дело государственного значения. Мы будем реагировать если хоть один оплаченный автобус титушек появится возле Лавры", - заявил президент.

По его словам, он не может указывать "кто должен сидеть, а кто должен быть освобожден".

"Если я сейчас буду давать указания задерживать Новинского или не Новинского, это будет усилением позиций этих лиц при обращении в будущем в Европейский суд по правам человека", - сказал он.

Он также заявил, что обратился в правоохранительные органы накануне Объединительного собора, чтобы обеспечить порядок.

"Вчера не было никаких провокаций, а планы были наполеоновские у 5-й колонны. И привоз бабушек, и определенные организованные протесты, крестные ходы. Никто не возражал, если кто-то хотел прийти и помолиться под Верховной Радой. Но если кто-то пытался пронести взрывоопасные вещи, если кто-то пытался за деньги привезти протестантов, то эффективными действиями спецслужб это было остановлено", - сказал он.

Справка

После победы Революции Достоинства и бегства Виктора Януковича вместе со своим окружением в Россию те известные "регионалы", которые остались в Украине, создали на основе Партии регионов новое политическое объединение - "Оппозиционный блок".

По оценкам экспертов, на первый состав "Оппоблока" оказали определяющее влияние группы миллиардеров Дмитрия Фирташа, Рината Ахметова и Вадима Новинского. Например, Вилкула называют креатурой Новинского. Их, в частности, объединяют общие проекты в Кривом Роге.

Новинского обвинили в узурпации власти и влиянии на украинскую церковь.

8 декабря 2018 года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Новинского.

15 декабря в СМИ появилось видео, где Новинский со своими охранниками вывез из Киева в неизвестном направлении митрополита УПЦ МП Агапита, который собирался присоединиться к Объединительного собора и которого, согласно заявлению УПЦ Московского патриархата, "похитила" СБУ.