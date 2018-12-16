Порошенко готов внести законопроект о крымскотатарской автономии
Об этом президент Петр Порошенко в воскресенье, 16 декабря, заявил на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .
"Я готов внести вопрос изменений в Конституцию относительно крымскотатарской автономии. Я обратился с просьбой созвать конституционную комиссию, дать тот компромиссный вариант, который будет иметь шансы на прохождение. Мы должны иметь для этого 300 голосов. Если я подпишу как акт законодательной инициативы эти изменения в Конституцию, то я буду обращаться к фракции БПП с просьбой о поддержке", - сказал Порошенко.
По его словам, еще нет информации об итогах консультаций по крымскотатарской автономии в других фракциях Верховной Рады.
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- 12 ноября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Конституционная комиссия уже вскоре рассмотрит проект изменений в Конституцию Украины относительно статуса Крыма.
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