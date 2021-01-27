Голосов в "Слуге народа" хватит и для исключения из фракции Дубинского, и для назначения Витренко министром энергетики, - Вениславский

27 января, 2021, 21:06

"Слуга народа" поддержит решение об исключении Александра Дубинского из фракции и назначении министром энергетики Юрия Витренко

Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV .

"По поводу Александра Дубинского, я имел выступление на заседании фракции "Слуга народа" и доказывал, что как институт, как государство Соединенные Штаты Америки не имея достаточной доказательной базы не могут вводить санкции. Именно поэтому, я убежден, что введенные санкции против господина Дубинского вполне обоснованные и имеют достаточное количество доказательств. И наша фракция прекрасно понимает, какие последствия это может иметь, если не будет соответствующей реакции. Учитывая этот факт, я уверен, что во фракции найдется достаточное количество голосов, чтобы временно исключить Александра Дубинского из фракции "Слуга народа". Лично я буду голосовать за это ", - заявил народный депутат.

Читайте также: "Такие мысли звучат": нардеп "слуга" Кравчук об информации относительно кандидатуры Витренко на пост премьера

Также Вениславский добавил, что на голосовании о назначении Юрия Витренко министром энергетики фракция "Слуга народа" чуть ли не единогласно поддержит эту кандидатуру.

"Относительно господина Витренко, то хочу отметить, что голосов в нашей фракции в голосовании о его назначении министром энергетики тоже хватит. Во время первого голосования многие народные депутаты не голосовали о назначении Витренко, руководствуясь аргументами, которые были обнародованы в СМИ, в частности, о премиях господину Витренко от НАК "Нафтогаза", то есть фактически из госбюджета. На последней встрече господин Витренко смог убедить народных депутатов. Он четко объяснил, какого плана будет придерживаться в сфере развития энергетики. Именно это и увеличило поддержку среди депутатов нашей фракции в его пользу ", - добавил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb