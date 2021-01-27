Голосов в "Слуге народа" хватит и для исключения из фракции Дубинского, и для назначения Витренко министром энергетики, - Вениславский
Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV .
"По поводу Александра Дубинского, я имел выступление на заседании фракции "Слуга народа" и доказывал, что как институт, как государство Соединенные Штаты Америки не имея достаточной доказательной базы не могут вводить санкции. Именно поэтому, я убежден, что введенные санкции против господина Дубинского вполне обоснованные и имеют достаточное количество доказательств. И наша фракция прекрасно понимает, какие последствия это может иметь, если не будет соответствующей реакции. Учитывая этот факт, я уверен, что во фракции найдется достаточное количество голосов, чтобы временно исключить Александра Дубинского из фракции "Слуга народа". Лично я буду голосовать за это ", - заявил народный депутат.
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Также Вениславский добавил, что на голосовании о назначении Юрия Витренко министром энергетики фракция "Слуга народа" чуть ли не единогласно поддержит эту кандидатуру.
"Относительно господина Витренко, то хочу отметить, что голосов в нашей фракции в голосовании о его назначении министром энергетики тоже хватит. Во время первого голосования многие народные депутаты не голосовали о назначении Витренко, руководствуясь аргументами, которые были обнародованы в СМИ, в частности, о премиях господину Витренко от НАК "Нафтогаза", то есть фактически из госбюджета. На последней встрече господин Витренко смог убедить народных депутатов. Он четко объяснил, какого плана будет придерживаться в сфере развития энергетики. Именно это и увеличило поддержку среди депутатов нашей фракции в его пользу ", - добавил он.
- Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".
- Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому.
- 15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции. В свою очередь Дубинский заявил, что требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него
- Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.
- Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.
- 26 января Дубинский записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, где просит личной встречи и угрожает развалить фракцию "слуг".
- 21 декабря на экстренном заседании правительства бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили и. о. министра энергетики.
- Нардеп Гео Лерос заявил, что его экс-коллегам по фракции, которые не поддержали назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики, не выплатили часть нелегальной зарплаты .
- Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что голосование за Витренко может быть 27-29 января .
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