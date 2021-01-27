Нардепам-"слугам", которые не поддержали назначение Витренко министром, не доплатили зарплату "в конвертах", - Лерос
27 января, 2021, 15:45
Нардеп Гео Лерос говорит, что его экс-коллегам по фракции, которые не поддержали назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики, не выплатили часть нелегальной зарплаты
Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.
"Депутатам, которые не проголосовали за назначение Витренко, в прошлом месяце не доплатили половину зарплаты "в конвертах". И это для многих стало мотивацией сейчас проголосовать. Поэтому мне будет очень интересно посмотреть, кто не голосовал, и кто сейчас проголосует. Для многих депутатов это аргумент проголосовать "за", - сказал Лерос.
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По словам нардепа, во фракции есть "критическая цифра" по поддержке Витренко на грани 230-232 голосов.
- Напомним, Верховная Рада не одобрила кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.
- 21 декабря на экстренном заседании правительства бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили и. о. министра энергетики.
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