Минфин США ввел санкции против украинцев за вмешательство в выборы: в списке Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА"

11 января, 2021, 18:04

11 января нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского внесли в санкционный список США за вмешательство в выборы

Соответствующая информация появилась на сайте государственного казначейства США.

"Сегодня департамент Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) приняло дополнительные меры против семи физических лиц и четырех субъектов хозяйствования, которые являются частью связанной с Россией сети иностранного влияния, связанной с Андреем Деркачем. Российский агент Деркач был внесен в список 10 сентября 2020 года в соответствии с исполнительным распоряжением (EO) 13848 за его попытку повлиять на президентские выборы в США 2020 года", - говорится в сообщении.

"Российские дезинформационные кампании, направленные на американских граждан, угрожают нашей демократии", - пояснил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Отмечается, что по крайней мере с 2019 года Деркач и его соратники использовали американские СМИ, американские платформы и социальные медиа, а также влиятельных американских личностей для распространения обманчивых и необоснованных утверждений о том, что нынешние и бывшие чиновники США занимаются коррупцией, отмыванием денег и незаконным политическим влиянием в Украине.

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В список заблокированных лиц добавили нардепа- "слугу" Александра Дубинского, беглого экс-нардепа Александра Онищенко (Кадырова), прокурора Константина Кулика, который вел дело Burisma, экс-работника посольства Украины в Вашингтоне Андрея Телиженко. Всех вышеперечисленных добавили в список за вмешательство в избирательный процесс в США.

"Бывшие чиновники украинского правительства Константин Кулик, Александр Онищенко Андрей Телиженко и действующий народный депутат Украины Александр Дубинский публично выступили или присоединились к Деркачу путем скоординированного распространения и пропаганды мошеннических и необоснованных обвинений, связанных с политическим кандидатом в США. Они неоднократно публично заявляли о дезинформации о том, что чиновники правительства США участвовали в коррупционных действиях в Украине. Эти усилия согласуются и поддерживают усилия Деркача, который является агентом российских спецслужб, влиять на президентские выборы в 2020 году ", - говорится в заявлении Минфина США.

В Минфине утверждают, что экс-прокурор ОГПУ Константин Кулик создал союз с Деркачем для распространения ложных обвинений в международной коррупции.

"Онищенко, беглец от украинского правосудия по обвинению в коррупции, предоставил отредактированные аудиокассеты с предполагаемыми аудиозаписями разговоров между бывшими украинскими и американскими чиновниками, которые Деркач выпустил в период с мая по июль 2020 года, чтобы дискредитировать чиновников США и повлиять на выборы в США. Телиженко, бывший украинский дипломат низкого уровня, организовал встречи между Деркачем и лицами США, чтобы помочь пропагандировать ложные заявления о коррупции в Украине. Дубинский, который служит вместе с Деркачем в парламенте Украины, присоединился к Деркачу на пресс-конференциях, предназначенных для увековечения этих и других ложных нарративов и унижения кандидатов в президенты США и их семей", - объясняют в ведомстве.

Также в список попали три украинца с пометкой "сопряжена с Андреем Деркачем". Это Антон Симоненко, Дмитрий Ковальчук и Петр Журавель.

Также в списке присутствует ТРК "ЭРА" и NabuLeaks, как связанные с Деркачем, а также издание "ONLY NEWS" и "Скептик ООО" (BEGEMOT MEDIA), как связанные с Журавлем.

"Петр Журавель является ключевым членом медиа-команды Деркача. Он выступает в роли медиа-менеджера Деркача и выполняет функции администратора сайта NabuLeaks, - краеугольного камня платформы влияния Деркача на выборы. Журавель предоставляет технологическую поддержку, которая лежит в основе онлайн-деятельности Деркача . Журавель является владельцем "ONLY NEWS" и "Скептик ООО", которые являются компаниями, занимающимися медиа в Украине, которые распространяют дезинформацию. Эти организации размещают сайты, которые являются частью сети новостных сайтов, которые контролируются медиа-командой Деркача и помогают распространять дезинформацию Деркача ", - отметили в министерстве.

"Дмитрий Ковальчук - давний сообщник Деркача. Совсем недавно он работал в рядах медиа-команды Деркача, где предоставлял информацию о политических деятелях США. Антон Симоненко почти десять лет работал помощником Деркача и помогал Деркачу скрывать финансовые активы. Симоненко продолжает оставаться одним из ближайших соратников Деркача ", - добавили в министерстве.

Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

Впоследствии СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований открыло производство из-за прослушивания разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко.

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