Санкции США против Дубинского являются сигналом Зеленскому, - Чалый

12 января, 2021, 21:39

Украинский дипломат считает, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому

Об этом бывший посол Украины в США Валерий Чалый рассказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV .

"Во-первых, так просто никто без фактологии, без фактажа не сделает шаг. Санкции - это серьезная вещь. Они базируются на определенных действиях лиц, которые, собственно, допускали нарушения американского законодательства", - сказал Чалый.

По его мнению, санкции в отношении Дубинского и Онищенко являются сигналом украинской власти.

"Следующее и содержит здесь сигнал, потому что время как это сделано и это сделано действующей администрацией - это свидетельствует, что точно не приемлема такая деятельность. И сигнал может идти выше, потому что я не помню, чтобы один из руководителей партии президента Украины получал санкции. Очевидно, это сигнал партии, сигнал лидеру партии, который является президентом Украины", - объясняет Чалый.

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Чалый считает, что реакция власти на такие санкции должно быть. Отсутствие реакции также будет ответом, но она будет негативно воспринята в Штатах.

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